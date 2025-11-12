भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक ही टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम है. अश्विन ही इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने इस टीम के खिलाफ एक ही टेस्ट सीरीज में 30 या इससे अधिक विकेट हासिल किए.

यह कारनामा पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने साल 2015 में किया था. साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत के दौरे पर 4 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली, जिसमें अश्विन ने 164.4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 11.12 की औसत के साथ 31 विकेट हासिल किए. इस दौरान अश्विन ने चार बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए. इस दौरान उन्होंने कुल 345 रन दिए.

सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला गया था. साउथ अफ्रीका की पहली पारी में अश्विन ने 24 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 51 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. अगली पारी में 14 ओवरों में 39 रन देकर 3 विकेट निकाले. भारत ने मुकाबला 108 रन से जीता.

दूसरा मुकाबला बेंगलुरु में आयोजित हुआ. साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में 214 रन पर ऑलआउट हो गई. इस पारी में अश्विन ने 18 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 70 रन देकर 4 विकेट निकाले. भारतीय पारी में सिर्फ 22 ओवरों का ही खेल हो सका और बारिश के चलते मुकाबला ड्रॉ हो गया.

नागपुर में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने 124 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली.

साउथ अफ्रीका की पहली पारी महज 79 रन पर सिमट गई। इस पारी में कुल 33.1 ओवर फेंके गए, जिसमें 16.1 ओवर अश्विन ने गेंदबाजी की. इस दौरान उन्होंने महज 32 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में अश्विन ने 29.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 66 रन देकर 7 विकेट निकाले.

दिल्ली में सीरीज का चौथा और अंतिम मुकाबला खेला गया. साउथ अफ्रीका की पहली पारी में 13.3 ओवर गेंदबाजी करते हुए अश्विन ने 26 रन देकर 2 विकेट निकाले. दूसरी पारी में उन्होंने 49.1 ओवर फेंके, जिसमें 61 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. टीम इंडिया ने मैच 337 रन से जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की.