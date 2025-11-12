हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA Test: बाबर आजम का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रच सकते हैं इतिहास

IND vs SA Test: बाबर आजम का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रच सकते हैं इतिहास

IND vs SA Test Series 2025: शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 54 रन बनाकर बतौर कप्तान 1000 टेस्ट रन पूरे कर लेंगे. इसके आलावा उनके पास बाबर आजम का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.

By : शिवम | Updated at : 12 Nov 2025 04:04 PM (IST)
साउथ अफ्रीका के भारत दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी. 2 मैचों की सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर से होगी, पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज में गिल के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बाबर हैं, लेकिन गिल उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं.

ऐसा करने वाले बनेंगे पहले खिलाड़ी

शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 चक्र में 7 मैच खेले हैं, जिनमें खेली 13 पारियों में उन्होंने 78.83 की एवरेज से 946 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतकीय पारियां हैं, 6 बार उन्होंने 50 प्लस रन बनाए हैं. वह 54 रन बनाकर इस चक्र में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे, लिस्ट में दूसरे नंबर पर केएल राहुल हैं. राहुल ने 13 पारियों में 728 रन बनाए हैं.

शुभमन गिल तोड़ सकते हैं बाबर आजम का रिकॉर्ड

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जो रुट हैं, उन्होंने 126 पारियों में 6080 रन बनाए हैं. उनके आलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने 5000 रन का आंकड़ा भी पार नहीं किया है. लिस्ट में 7वें नंबर पर बाबर आजम हैं, वह डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज हैं. लेकिन उनका ये रिकॉर्ड गिल इस सीरीज में तोड़ सकते हैं.

बाबर आजम ने 38 मैचों की 70 पारियों में 3129 रन बनाए हैं. इसमें 8 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. दूसरे एशियाई बल्लेबाज शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 39 मैचों की 72 पारियों में 43.01 की एवरेज से 2839 रन बनाए हैं. शुभमन गिल के नाम 10 शतक हैं.

कब और कहां देखें भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट लाइव?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 से 18 नवंबर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 22 से 26 नवंबर के बीच गुवाहाटी के असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 12 Nov 2025 04:04 PM (IST)
World Test Championship Babar Azam Shubman Gill Record INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL IND VS SA WTC 2025-27
