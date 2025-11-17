कोलकाता टेस्ट की पिच को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि चारों पारी में सिर्फ टेम्बा बावुमा थे, जो अर्धशतक लगा पाए थे. हरभजन सिंह तो इतना भड़क गए, कि उन्होंने 'RIP टेस्ट क्रिकेट' तक लिख दिया.

सिर्फ हरभजन सिंह नहीं, बल्कि कई दिग्गज इस पिच पर सवाल उठे चुके हैं. इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने भी इसे बेकार पिच कहा. एरॉन फिंच ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. हरभजन सिंह की बात करें तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट दूसरे दिन ही लगभग खत्म हो गया था. क्या मजाक बना दिया है." भज्जी ने इसके साथ एक हैशटैग में लिखा #RIPTESTCRICKET.

Test cricket india vs South Africa the game almost over on 2nd day isn’t finished yet . What a mockery of test cricket #RIPTESTCRICKET — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 15, 2025

टेस्ट क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया- भज्जी

हर बात को बेबाकी से रखने वाले हरभजन सिंह ने इस पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "कल मैंने बात की थी, कोलकाता टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया. ये प्रथा कई सालों से चलती आ रही है, ये गलत तरीका है खेलने का. हम आगे नहीं बढ़ रहे, बस उसी कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं. जीत रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है."

भज्जी ने आगे कहा, "क्या फायदा अगर गेंदबाज की काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि बल्लेबाज पिच की वजह से आउट हो रहे हों. ये देखना बुरा है, जिस तरह तरह क्रिकेट हो रहा है, ढाई दिन में मैच खत्म हो रहा है, मेरे लिए बहुत हैरानी भरा है. हम न्यूजीलैंड से हारे, फिर ये सीरीज हारे. हम इंग्लैंड गए, इतना अच्छा क्रिकेट खेले लेकिन फिर घर पर आकर हार गए."

Awful pitch in Kolkata … #INDvSA — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 15, 2025

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन पिच को बेकार बताते हुए एक पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था, "कोलकाता में पिच बेकार है."

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एरॉन फिंच ने लिखा, "कोलकाता में हम जिस तरह का विकेट देख रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे देखकर अच्छा लगता है कि बल्लेबाजों को फील्डरों पूरी तरह घेरकर खड़े हों, गेंद इतना स्पिन हो, ये देख बहुत मजा आता है."