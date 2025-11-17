हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: 'RIP टेस्ट क्रिकेट.. नॉनसेंस...', कोलकाता टेस्ट को लेकर भड़के हरभजन सिंह, देखें किसको दिया दोष

IND vs SA Test: कोलकाता में टीम इंडिया की हार और पिच के बर्ताव पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह काफी गुस्से में नजर आए. उन्होंने RIP टेस्ट क्रिकेट तक लिख दिया, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Nov 2025 11:14 AM (IST)
कोलकाता टेस्ट की पिच को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि चारों पारी में सिर्फ टेम्बा बावुमा थे, जो अर्धशतक लगा पाए थे. हरभजन सिंह तो इतना भड़क गए, कि उन्होंने 'RIP टेस्ट क्रिकेट' तक लिख दिया.

सिर्फ हरभजन सिंह नहीं, बल्कि कई दिग्गज इस पिच पर सवाल उठे चुके हैं. इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने भी इसे बेकार पिच कहा. एरॉन फिंच ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. हरभजन सिंह की बात करें तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट दूसरे दिन ही लगभग खत्म हो गया था. क्या मजाक बना दिया है." भज्जी ने इसके साथ एक हैशटैग में लिखा #RIPTESTCRICKET.

टेस्ट क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया- भज्जी

हर बात को बेबाकी से रखने वाले हरभजन सिंह ने इस पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "कल मैंने बात की थी, कोलकाता टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया. ये प्रथा कई सालों से चलती आ रही है, ये गलत तरीका है खेलने का. हम आगे नहीं बढ़ रहे, बस उसी कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं. जीत रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है."

भज्जी ने आगे कहा, "क्या फायदा अगर गेंदबाज की काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि बल्लेबाज पिच की वजह से आउट हो रहे हों. ये देखना बुरा है, जिस तरह तरह क्रिकेट हो रहा है, ढाई दिन में मैच खत्म हो रहा है, मेरे लिए बहुत हैरानी भरा है. हम न्यूजीलैंड से हारे, फिर ये सीरीज हारे. हम इंग्लैंड गए, इतना अच्छा क्रिकेट खेले लेकिन फिर घर पर आकर हार गए."

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन पिच को बेकार बताते हुए एक पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था, "कोलकाता में पिच बेकार है." 

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एरॉन फिंच ने लिखा, "कोलकाता में हम जिस तरह का विकेट देख रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे देखकर अच्छा लगता है कि बल्लेबाजों को फील्डरों पूरी तरह घेरकर खड़े हों, गेंद इतना स्पिन हो, ये देख बहुत मजा आता है."

Published at : 17 Nov 2025 11:14 AM (IST)
विश्व
बिहार
विश्व
क्रिकेट
