हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA मैच से पहले चोटिल हुआ भारतीय गेंदबाज, अभ्यास के दौरान हार्दिक पांड्या के शॉट पर लगी गेंद

IND vs SA T20 World Cup: सुपर-8 में भारत का पहला मैच रविवार, 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के साथ है. इससे पहले अभ्यास के दौरान हार्दिक पांड्या के तेज शॉट पर सिराज के चोटिल होने की खबर सामने आई है.

By : शिवम | Updated at : 21 Feb 2026 01:21 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज में चारों मैच जीतकर सुपर-8 में पहुंची टीम इंडिया का पहला मैच रविवार, 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के साथ है. एडन मार्क्रम एंड टीम ने भी लीग स्टेज के सभी मैच जीते थे. पिछले संस्करण की दोनों फाइनलिस्ट के बीच होने वाला मुकाबला टक्कर का होगा, लेकिन उससे पहले भारतीय खेमे से एक चिंतित करने वाली खबर आई. अभ्यास के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज चोटिल हो गए. रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पांड्या के एक तेज शॉट से सिराज चोटिल हुए.

मोहम्मद सिराज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे. हालांकि इसके बाद जसप्रीत बुमराह टीम में लौटे और सिराज को बाहर बैठना पड़ा. अभी टीम इंडिया अहमदाबाद में है, जहां (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच होगा. शुक्रवार शाम को अभ्यास के दौरान हार्दिक पांड्या के शॉट से मोहम्मद सिराज के बांए पैर के घुटने में चोट लग गई. इसके बाद वह लंगड़ाते हुए अभ्यास छोड़कर चले गए.

सुपर-8 में होगी उपकप्तान की वापसी?

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में एक बदलाव संभव है. लीग स्टेज के आखिरी मैच में उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर बैठाया गया था, उनकी जगह वाशिंगटन सुपर को प्लेइंग 11 में जगह मिली थी. माना जा रहा है कि सुपर-8 में अक्षर की वापसी हो सकती है, जो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले हुई प्रेस कांफ्रेंस में भारत के गेंदबाजी कोच मोर्कल ने वरुण चक्रवर्ती के रोल की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि वरुण ने अभी तक वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है, इससे पहले भी वह टीम के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाते आए हैं. कोच ने कहा कि वह टीम में विकेट लेने वाले महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं.

संभावित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 21 Feb 2026 01:21 PM (IST)
Mohammed Siraj  India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM IND VS SA HARDIK PANDYA T20 World Cup 2026
