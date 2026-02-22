20 रन पर गिरे 3 विकेट, फिर मिलर और ब्रेविस का आया तूफान; दक्षिण अफ्रीका ने बना दिए 187 रन

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 187/7 रन बोर्ड पर लगाए. टीम ने सिर्फ 20 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे. टॉप ऑर्डर के जल्दी पवेलियन लौटने के बाद टीम के लिए डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार पारियां खेलीं.

मिलर ने 35 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए. वहीं ब्रेविस ने 29 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 45 रन स्कोर किए. दोनों ने चौथे विकेट लिए 97 (50 गेंद) रनों की साझेदारी की. इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने 44 अहम रन स्कोर किए. हालांकि इन तीनों के अलावा टीम का कोई भी दूसरा बल्लेबाज 10 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका. इस दौरान भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए.

मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम के लिए यह फैसला कितना सही साबित होता है.

बेहद खराब हुई थी शुरुआत

अफ्रीका की शुरुआत काफी खराब रही थी. टीम ने 20 रन के स्कोर पर तीन विकेट क्विंटन डिकॉक (06), एडन मार्करम (04) और रियान रिकल्टन (07) के रूप में गंवा दिए थे. इसके बाद टीम के लिए 150 का स्कोर भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन टीम ने अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाया.

भारत की गेंदबाजी

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. इस दौरान उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 खर्च किए. इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान अर्शदीप ने 4 ओवर में 28 रन खर्चे. बाकी वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 47 रन लुटाए. वहीं दुबे ने 2 ओवर में 32 रन खर्च किए. हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर को कोई विकेट नहीं मिल सका. हार्दिक ने 4 ओवर में 45 और सुंदर ने 2 ओवर में 17 रन दिए.