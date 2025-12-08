IND vs SA T20 Live Streaming: टेस्ट और ODI सीरीज के बाद अब भारतीय टीम का फोकस टी20 सीरीज पर है. 9 दिसंबर 2025 से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज शुरू हो जाएगी. यह मुकाबले दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले ICC T20 World Cup 2026 से पहले यह आखिरी बड़ी तैयारी का मौका है. ऐसे में आइए बताते हैं कब कहां ये मैच खेले जाएंगे और आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं.

IND vs SA T20I Series 2025: पूरा शेड्यूल और टाइमिंग

सभी मैच रात 7 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होंगे:

9 दिसंबर - पहला T20I, बाराबती स्टेडियम, कटक

11 दिसंबर - दूसरा T20I, मुल्लनपुर (नया चंडीगढ़)

14 दिसंबर - तीसरा T20I, धर्मशाला

17 दिसंबर - चौथा T20I, लखनऊ

19 दिसंबर - पांचवां T20I, अहमदाबाद

पांचों मैचों की इस सीरीज के सभी मुकाबले रोमांच और हाई-स्कोरिंग होने की पूरी उम्मीद है.

लाइव टेलिकास्ट और स्ट्रीमिंग

भारत–साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर होगा. फैंस मोबाइल या लैपटॉप पर भी सभी मैच JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

गिल की वापसी, सूर्यकुमार होंगे कप्तान

बीसीसीआई ने सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी संभालेंगे. शुभमन गिल चोट के बाद वापसी कर रहे हैं. उनको टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. हार्दिक पंड्या भी चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, जो टीम के लिए बड़ी राहत है. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पेस अटैक को लीड करते नजर आएंगे.

भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (C), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा (WK), संजू सैमसन (WK), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका टीम

एडेन मार्कराम (C), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डि जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसन, क्विंटन डी कॉक (WK), डोनोवन फरेरा (WK), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनिल बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना माफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्ट्जे.