विराट कोहली और गौतम गंभीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो रांची में खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे के बाद का है. दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली ने हेड कोच को इग्नोर किया. इस वीडियो के आने से सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस छिड़ गई है, क्या कोहली ने जानबूझकर ऐसा किया?

विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच आईपीएल के दौरान तीखी बहस भी हुई थी, तब दोनों अलग अलग टीम के लिए खेल रहे थे. हालांकि जब से गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने है, उनके कोहली के साथ रिश्ते अच्छे ही नजर आए हैं. लेकिन दोनों के बीच 'तनाव' की चर्चा रविवार को हुए एक इंसिडेंट के बाद तेज हो गई.

विराट कोहली ने गौतम गंभीर को किया इग्नोर?

रांची वनडे के बाद का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमे विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं. वह जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, अपनी जेब से मोबाइल निकालकर चलाने लगते हैं. गेट के अंदर गौतम गंभीर खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कोहली उन्हें देखते नहीं. जब वह अंदर घुसते हैं तो गंभीर कोहली को एक बार देखते भी हैं, लेकिन कोहली सीधे चले जा रहे हैं.

Kohli completely ignored gambhir after win 😭😭 pic.twitter.com/XNBwPZPN0q — ADITYA (@Wxtreme10) December 1, 2025

कोहली और गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं?

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों के गौतम गंभीर से संबंध सहज नहीं हैं. दोनों ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास के बाद वनडे क्रिकेट पर फोकस बढ़ा दिया है. रिपोर्ट के अनुसार दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि दोनों वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहेंगे. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पहले वनडे की तैयारियों के दौरान रांची में कोहली और गंभीर के बीच नेट सेशन पर कोई बात नहीं हुई.

दावों में कितनी सच्चाई

रांची में विराट कोहली जब 135 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे थे, तब गौतम गंभीर ने उन्हें साइड-हग दिया था. इसका भी एक स्क्रीनशॉट मैच के बाद वायरल हुआ था. इससे साफ है कि गंभीर और कोहली के बीच रिश्ते बहुत ज्यादा खराब नहीं हैं, और एक छोटे क्लिप से कोई भी अंदाजा लगाना गलत होगा.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में बुधवार, 3 दिसंबर को खेला जाएगा. टीम इंडिया उस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी.