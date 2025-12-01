दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शतकीय साझेदारी की, रोहित 57 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए. इसके बाद विराट कोहली ने अपना 52वां ओडीआई शतक पूरा किया, जिसके सेलिब्रेशन में रोहित ने स्टैंड से कुछ ऐसा कहा, जिसका वीडियो कुछ मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अब अर्शदीप सिंह ने उस वीडियो को लेकर एक खुलासा किया.

रोहित शर्मा के वीडियो से साफ था कि उन्होंने क्या कहा, हालांकि ये भी पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि शतक के सेलिब्रेशन में जोश में कहा. हालांकि फिर भी सोशल मीडिया पर कई लोग ये पूछ रहे थे कि रोहित ने वो किससे या किसके लिए कहा?

रोहित शर्मा ने क्या कहा था? अर्शदीप ने बताया

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपने फनी वीडियो के लिए भी जाने जाते हैं, वह अक्सर साथी खिलाड़ियों के साथ रील्स आदि बनाते हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "कल से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि रोहित भाई ने विराट कोहली की सेंचुरी पर क्या बोला? मैं बताता हूं, उन्होंने बोला कि नीली परी, लाल परी कमरे में बंद है, मुझे नादिया पसंद है."

दरअसल ये वायरल रील पर एक फनी वीडियो था, जो अर्शदीप ने बनाया और शेयर किया. वैसे रोहित के वीडियो से साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी कहा वो किसी से नहीं कहा बल्कि शतक के सेलिब्रेशन में कहा.

Arshdeep Singh is telling what Rohit Sharma said after Virat Kohli’s century.😭😂🔥❤️ pic.twitter.com/1riSklcoT4 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 1, 2025

कोहली का ये 52वां वनडे शतक था. वह एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा. सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर होगी.