हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: ODI सीरीज के लिए लंदन से भारत आए विराट कोहली, चेक शर्ट और काले चश्मे में लगे एकदम हीरो; वीडियो वायरल

IND vs SA: ODI सीरीज के लिए लंदन से भारत आए विराट कोहली, चेक शर्ट और काले चश्मे में लगे एकदम हीरो; वीडियो वायरल

IND vs SA ODI Series: विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत आ गए हैं. वह मंगलवार को मुंबई पहुंचे. उनके एयरपोर्ट के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 25 Nov 2025 06:24 PM (IST)
विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत आ गए हैं. कोहली मंगलवार को लंदन से मुंबई पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से निकलते हुए उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कोहली को देखकर एयरपोर्ट पर फैंस का जमावड़ा लग गया, सभी उनके फोटो खींचने लगे. ब्राउन चेक शर्ट, काले रंग के चश्मे में वह एकदम हीरो लग रहे थे.

मंगलवार को जब विराट कोहली एयरपोर्ट पहुंचे तो वह बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं थे. जब वह अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, तब पेपरजियों में से एक ने उनसे फोटो के लिए रिक्वेस्ट किया. तब कोहली अपनी गाड़ी से उतरकर वापस नीचे आ गए और एक-एक करके 2-3 लोगों के साथ फोटो खिंचवाए.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी. पहला मुकाबला रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. कोहली इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेले थे, जहां 3 में से शुरूआती 2 मैचों में वह 'डक' आउट हुए थे. तीसरे मैच में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था.

रांची में विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने को उत्सुक हैं फैंस

विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आएंगे. दोनों टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. पहला वनडे रांची में है, जहां फैंस कोहली-रोहित को देखने के लिए काफी उस्तुक हैं.

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 का शेड्यूल 

  • पहला वनडे मैच- 30 नवंबर- रांची
  • दूसरा वनडे मैच- 3 दिसंबर- रायपुर
  • तीसरा वनडे मैच- 6 दिसंबर- विशाखापट्टनम.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 25 Nov 2025 06:04 PM (IST)
Virat Kohli News India Vs South Africa Odi Series IND Vs SA ODI Series VIRAT KOHLI IND VS SA
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Pak पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की 'ड्रोन फोर्स' करेगी बारुदी बारिश |ABPLIVE
Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
