IND vs SA ODI Series: विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत आ गए हैं. वह मंगलवार को मुंबई पहुंचे. उनके एयरपोर्ट के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.
विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत आ गए हैं. कोहली मंगलवार को लंदन से मुंबई पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से निकलते हुए उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कोहली को देखकर एयरपोर्ट पर फैंस का जमावड़ा लग गया, सभी उनके फोटो खींचने लगे. ब्राउन चेक शर्ट, काले रंग के चश्मे में वह एकदम हीरो लग रहे थे.
मंगलवार को जब विराट कोहली एयरपोर्ट पहुंचे तो वह बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं थे. जब वह अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, तब पेपरजियों में से एक ने उनसे फोटो के लिए रिक्वेस्ट किया. तब कोहली अपनी गाड़ी से उतरकर वापस नीचे आ गए और एक-एक करके 2-3 लोगों के साथ फोटो खिंचवाए.
The moment he returned felt like spring after a long winter. The air was lighter, the sun warmer, as if the world itself sighed in relief. Birds sang louder, trees stood taller or maybe it was just me, seeing everything brighter because he was back.😭❤️ pic.twitter.com/Vxxo9nby09— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) November 25, 2025
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी. पहला मुकाबला रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. कोहली इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेले थे, जहां 3 में से शुरूआती 2 मैचों में वह 'डक' आउट हुए थे. तीसरे मैच में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था.
Virat Kohli returned from London to Mumbai on November 25, 2025, to join the Indian team for the ODI series against South Africa, which is scheduled to begin on November 30. He was seen at the Mumbai airport, where he interacted with the paparazzi. pic.twitter.com/vxgXoKe3ca— Deepak Pandey (@deepboy1701) November 25, 2025
रांची में विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने को उत्सुक हैं फैंस
विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आएंगे. दोनों टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. पहला वनडे रांची में है, जहां फैंस कोहली-रोहित को देखने के लिए काफी उस्तुक हैं.
Ranchi, Jharkhand: On the sale of tickets for One Day International match between India and South Africa, One of the fan says, ‘We have been in the queue since morning and now just want to get the ticket at any cost. We are big fans of Virat Kohli and Rohit Sharma. I don’t know… pic.twitter.com/5i0XcZ8VC3— IANS (@ians_india) November 25, 2025
भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 का शेड्यूल
- पहला वनडे मैच- 30 नवंबर- रांची
- दूसरा वनडे मैच- 3 दिसंबर- रायपुर
- तीसरा वनडे मैच- 6 दिसंबर- विशाखापट्टनम.
