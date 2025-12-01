हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख

IND vs SA 2nd ODI: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में मेहमान टीम के 4 खिलाड़ी टीम इंडिया पर भारी पड़ सकते हैं.

01 Dec 2025 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे हैं. केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया चाहेगी कि दूसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम की जाए. बेशक टीम इंडिया पहला मैच जीत गई, लेकिन बड़ा लक्ष्य और खराब शुरुआत होने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स इसे आखिरी ओवर तक लेकर गए. अंत तक कंफर्म नहीं था कि कौन सी टीम ये मैच जीत जाएगी. दूसरे वनडे में मेहमान टीम के कौन से 4 खिलाड़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं, आइए जानते हैं.

1. मैथ्यू ब्रीट्जके

पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान सहित टॉप-3 बल्लेबाज सिर्फ 11 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे. तब मैथ्यू ब्रीट्जके ने शानदार बल्लेबाजी की थी, यहीं से मेहमान टीम के लिए उम्मीद जगी थी कि वह मैच को जीत भी सकते हैं. ब्रीट्जके शानदार फॉर्म में नजर आए, उन्होंने 80 गेंदों में 1 छक्का और 8 चौकों की मदद से 72 रन बनाए थे. 

27 वर्षीय मैथ्यू ब्रीट्जके ने 10 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें 95.48 की स्ट्राइक रेट से 614 रन बनाए हैं. वह तेज गति से रन बनाते हैं, उनका वनडे में सर्वाधिक स्कोर 150 रन है. वह रायपुर में भी खतरनाक साबित हो सकते हैं.

2. टोनी डी जोर्जी

टोनी डी जोर्जी भी अच्छी फॉर्म में हैं, पहले वनडे में उन्होंने 35 गेंदों में 39 रन बनाए थे. उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान दौरे पर गई थी जहां जोर्जी ने दूसरे वनडे में 76 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में शतक भी जड़ा था.

टोनी डी जोर्जी की हालिया फॉर्म को देखकर लगता है कि एशियाई पिचों पर उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही, इसलिए दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों को उन्हें आउट करने के लिए खास रणनीति बनानी होगी. 28 वर्षीय टोनी डी जोर्जी ने 21 वनडे मैचों में 688 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 97.72 का है. वह फील्डिंग में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

3. मार्को यानसेन

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, पिछले दो मैचों को देखा जाए तो मार्को यानसेन एक प्रॉपर बल्लेबाज नजर आते हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 93 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, 7 विकेट भी चटकाए थे. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया था. रविवार को पहले वनडे में भी उन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन किया.

यानसेन ने पहले वनडे में 179.49 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, उन्होंने 39 गेंदों में 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से 70 रन बनाए. उनके इस प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी निचले क्रम में भी काफी मजबूत नजर आने लगी है. लंबे कद के यानसेन गेंदबाजी से भी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेंगे. दूसरे वनडे में भी वह खतरनाक साबित हो सकते हैं.

4. कॉर्बिन बॉश

ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश कल मार्को यानसेन के आउट होने के बाद आए थे, यानी 6 विकेट गिर चुके थे और मेहमान टीम पर दबाव था. हालांकि यानसेन, ब्रीट्जके रनों की गति को बढ़ाकर गए थे लेकिन फिर भी जीत के लिए 123 रन और चाहिए थे. तब कॉर्बिन ने अर्धशतकीय पारी खेलकर सभी भारतीय फैंस की धड़कने बढ़ा दी.

कॉर्बिन बॉश ने 51 गेंदों में 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से 67 रन रन बनाए, उनके कारण दक्षिण अफ्रीका आखिरी ओवर तक मैच में था. हालांकि वह आखिरी ओवर में कैच आउट हो गए, लेकिन उनके खेल की सभी ने तारीफ की. उन्होंने पाकिस्तान दौरे पर पहले वनडे में भी 41 रनों की अच्छी पारी खेली थी. पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में उन्होंने कुल 4 विकेट लिए थे.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे में ये चार खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं.

कब और कहां खेला जाएगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 1 बजे होगा.

कहां देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा. जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी. मैच 

Read
01 Dec 2025 05:01 PM (IST)
South Africa Cricket Team Marco Jansen IND Vs SA 2nd ODI India Vs South Africa 2nd ODI Corbin Bosch IND VS SA Tony De Zorzi Matthew Breetzke
Embed widget