IND vs SA Live Score, 2nd Test: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले सेशन में बारिश डाल सकती है खलल

IND vs SA Live Score, 2nd Test: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले सेशन में बारिश डाल सकती है खलल

IND vs SA Live Score, 2nd Test, Day-2: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट का आज दूसरा दिन है. यहां देखें लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी हर अपडेट.

By : शिवम  | Updated at : 23 Nov 2025 08:51 AM (IST)

LIVE

ind vs sa live score india south africa 2nd test day 2 all updates and commentary barsapara cricket stadium guwahati IND vs SA Live Score, 2nd Test: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले सेशन में बारिश डाल सकती है खलल
IND vs SA Live Score, 2nd Test, Day-2
Source : एक्स

Background

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज टेस्ट का दूसरा दिन है. दक्षिण अफ्रीका अपनी पारी को 247/6 से आगे बढ़ाएगा. टीम इंडिया चाहेगी कि पहले सेशन में मेहमान टीम के बचे 4 विकेट लेकर उन्हें ऑलआउट किया जाए. देखना होगा कि क्या आज पिच पर टर्न रहेगा. 

गुवाहाटी में कैसा रहेगा आज का मौसम

आज बारिश भारत बनाम दक्षिण टेस्ट में खलल डाल सकती है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार बादल रहेंगे और पहले सेशन में बारिश की संभावना 25 प्रतिशत तक है. हालांकि बल्लेबाजों के लिए राहत की बात ये हैं कि हवाएं तेज चलने की संभावना नहीं है.

पहले दिन की हाइलाइट्स (संक्षेप में)

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. एडन मार्क्रम को 4 रन पर जीवनदान मिला, जब केएल राहुल ने उनका कैच छोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की. मार्क्रम पहले सेशन में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बोल्ड हुए, इसी के साथ सेशन का अंत हुआ.

दूसरे सेशन के पहले ही ओवर में कुलदीप यादव ने रयान रिकेल्टन को कैच आउट कराया. रिकेल्टन ने 35 रन बनाए. लेकिन इसके बाद टेम्बा बावुमा और ट्रिस्टन स्टब्स ने तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की, दोनों ने दूसरे सेशन में दूसरा विकेट नहीं गंवाया.

लेकिन तीसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की. तीसरे सेशन का पहला विकेट रवींद्र जडेजा ने टेम्बा बावुमा के रूप में लिया, इस पर यशस्वी ने शानदार कैच पकड़ा. बावुमा ने 41 रन बनाए. इसके बाद कुलदीप यादव नए ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में बड़ा विकेट लिया. स्टब्स 49 रन बनाकर आउट हुए, वह अपने अर्धशतक से 1 रन से चूक गए.

इसके बाद कुलदीप यादव ने विलेम मुल्डर के रूप में इस पारी का अपना तीसरा विकेट लिया. दिन का खेल खत्म होने से पहले ऋषभ पंत ने नई गेंद ली, अगले ही ओवर (82वें ओवर) में मोहम्मद सिराज ने टोनी डी जोरजी के रूप में दक्षिण अफ्रीका का छठा विकेट लिया.

पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 81.5 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 247 रन बना लिए थे. सेनुरन मुथुसामी (25) और कैइल वेरेन्ने (1) दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीकी पारी को आगे बढ़ाएंगे.

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका कीप्लेइंग 11

एडन मार्क्रम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टोनी डी जोरज़ी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेट कीपर), मार्को यानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज.

08:51 AM (IST)  •  23 Nov 2025

IND vs SA Live Score: आज कैसी रहेगी पिच?

दिग्गज अनिल कुंबले ने पिच को लेकर जियोहॉटस्टार पर बताया कि आज गेंद ज्यादा घूमकर आ सकती है. ऐसे में स्पिनर्स को अधिक मदद मिलने की संभावना है.

08:43 AM (IST)  •  23 Nov 2025

IND vs SA Live Score: पहले सेशन में बारिश डाल सकती है खलल

एक्यूआवेदर के अनुसार 10 बजे के आस पास बारिश की संभावना रहेगी. अभी मैच शुरू होने में करीब 15 मिनट का समय बचा है. धूप खिल चुकी है.

India Vs South Africa Live Score Temba Bavuma Ind Vs Sa Live Score Barsapara Cricket Stadium IND Vs SA 2nd Test RISHABH PANT
Embed widget