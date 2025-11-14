Live: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA Live Score: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा

IND vs SA Live Score: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा

IND vs SA Live Score, 1st Test, Day-1: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच का लाइव स्कोर और हर अपडेट्स के लिए फॉलो करें.

By : शिवम  | Updated at : 14 Nov 2025 10:31 AM (IST)

LIVE

Key Events
ind vs sa live score eden gardens india south africa 1st test day 1 all updates shubman gill temba bavuma IND vs SA Live Score: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
IND vs SA 1st Test, Day-1 Live Score
Source : एक्स

Background

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कागिसो रबाडा चोट के कारण प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ खेल रही है.

इस मैदान (Eden Gardens) पर टीम इंडिया पिछले 25 सालों में सिर्फ 1 टेस्ट हारी है. शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भारत में खेले अपने दोनों टेस्ट जीते हैं, लेकिन आज चुनौती बड़ी है. टेम्बा बावुमा बतौर कप्तान आज तक कोई टेस्ट नहीं हारे हैं, उनकी कप्तानी में खेले 10 में से 9 मैच साउथ अफ्रीका जीती है.

भारत की प्लेइंग 11 में 4 स्पिनर्स

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11

एडन मार्क्रम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर, केशव महाराज.

ईडन गार्डन्स स्टेडियम पिच रिपोर्ट

शुभमन गिल ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में पिच को लेकर कहा कि ये टिपिकल इंडियन पिच की तरह लग रही है. बता दें कि इतिहास में यहां स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, यहां सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हरभजन सिंह और दूसरे नंबर पर अनिल कुंबले हैं. यहां टर्न देखने को मिल सकता है, स्पिनर्स मुश्किल पैदा कर सकते हैं.

भारतीय स्क्वाड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका का स्क्वाड

डेवाल्ड ब्रेविस, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, ज़ुबूर हमजा, एडन मार्क्रम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, विलेम मुल्‍दर, कैइल वेरेन्ने (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), कगिसो रबाडा, केशव महाराज, साइमन हार्मर.

10:30 AM (IST)  •  14 Nov 2025

IND vs SA Live Score, 1st Test: बुमराह ने मार्क्रम को किया आउट, साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा

12.1 ओवर- जसप्रीत बुमराह की बाउंसर गेंद, एडन मार्क्रम बचना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पंत के हाथों में. ऋषभ पंत ने मुश्किल कैच को आसानी से लिया. ये साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट है. दोनों ओपनर अब पवेलियन लौट चुके हैं.

  • साउथ अफ्रीका स्कोर- 62/2 (12.1 ओवर) 
  • वियान मुल्डर- 0* (3)
  • टेम्बा बावुमा- 0* (0)
10:31 AM (IST)  •  14 Nov 2025

IND vs SA Live Score, 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने रयान रिकेल्टन को किया बोल्ड

10.3 ओवर- जसप्रीत बुमराह ने गुड लेंथ पर डाली गेंद, इनस्विंग होती इस गेंद को रयान रिकेल्टन समझ नहीं पाए. गेंद सीधा स्टंप पर जाकर लगी, रिकेल्टन 22 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट. भारत को मिली पहली सफलता.

  • साउथ अफ्रीका स्कोर- 57/1 (10.3 ओवर) 
  • एडन मार्क्रम- 26* (41)
  • वियान मुल्डर- 0* (0)
Load More
Tags :
Ind Vs Sa Live Score South Africa Cricket Team India Vs South Africa Live IND Vs SA 1st Test Eden Gardens Kolkata INDIAN CRICKET TEAM
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
Live: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: मोकामा सीट पर बाहुबलियों की चुनावी लड़ाई में कौन जीतेगा? | ABP News
Bihar Election 2025 Result: Mahagathbandhan की 11 सीटों पर फाइट पर क्या होगा नतीजा? | Tejashwi
Bihar Election 2025 Result: ऐसा हुआ तो बढ़ जाएगी NDA की धड़कन ! । NDA । RJD । Prashant Kishor
Bihar Election 2025 Result: NDA और Mahagathbandhan में कम हुआ सीटों का फासला । Nitish । Tejashwi
Bihar Election 2025 Result: बदलती आंकड़ों की तस्वीर, पोस्टल बैलट में अन्य आगे | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
Live: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
ट्रैवल
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget