Live: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा

IND vs SA Live Score: बुमराह का कहर, रिकेल्टन के बाद मार्क्रम को भेजा पवेलियन; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
IND vs SA Live Score, 1st Test, Day-1: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच का लाइव स्कोर और हर अपडेट्स के लिए फॉलो करें.
भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कागिसो रबाडा चोट के कारण प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ खेल रही है.
इस मैदान (Eden Gardens) पर टीम इंडिया पिछले 25 सालों में सिर्फ 1 टेस्ट हारी है. शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भारत में खेले अपने दोनों टेस्ट जीते हैं, लेकिन आज चुनौती बड़ी है. टेम्बा बावुमा बतौर कप्तान आज तक कोई टेस्ट नहीं हारे हैं, उनकी कप्तानी में खेले 10 में से 9 मैच साउथ अफ्रीका जीती है.
भारत की प्लेइंग 11 में 4 स्पिनर्स
यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11
एडन मार्क्रम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर, केशव महाराज.
ईडन गार्डन्स स्टेडियम पिच रिपोर्ट
शुभमन गिल ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में पिच को लेकर कहा कि ये टिपिकल इंडियन पिच की तरह लग रही है. बता दें कि इतिहास में यहां स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, यहां सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हरभजन सिंह और दूसरे नंबर पर अनिल कुंबले हैं. यहां टर्न देखने को मिल सकता है, स्पिनर्स मुश्किल पैदा कर सकते हैं.
भारतीय स्क्वाड
साई सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.
साउथ अफ्रीका का स्क्वाड
डेवाल्ड ब्रेविस, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, ज़ुबूर हमजा, एडन मार्क्रम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, विलेम मुल्दर, कैइल वेरेन्ने (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), कगिसो रबाडा, केशव महाराज, साइमन हार्मर.
IND vs SA Live Score, 1st Test: बुमराह ने मार्क्रम को किया आउट, साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
12.1 ओवर- जसप्रीत बुमराह की बाउंसर गेंद, एडन मार्क्रम बचना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पंत के हाथों में. ऋषभ पंत ने मुश्किल कैच को आसानी से लिया. ये साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट है. दोनों ओपनर अब पवेलियन लौट चुके हैं.
- साउथ अफ्रीका स्कोर- 62/2 (12.1 ओवर)
- वियान मुल्डर- 0* (3)
- टेम्बा बावुमा- 0* (0)
IND vs SA Live Score, 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने रयान रिकेल्टन को किया बोल्ड
10.3 ओवर- जसप्रीत बुमराह ने गुड लेंथ पर डाली गेंद, इनस्विंग होती इस गेंद को रयान रिकेल्टन समझ नहीं पाए. गेंद सीधा स्टंप पर जाकर लगी, रिकेल्टन 22 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट. भारत को मिली पहली सफलता.
A moment of pure magic from Jasprit Bumrah! 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) November 14, 2025
One cracking delivery, one stunned batter and India strike early with a big breakthrough. 👊🇮🇳#INDvSA 1st Test LIVE NOW 👉 https://t.co/uK1oWLgsfx pic.twitter.com/j29zBV39Z6
- साउथ अफ्रीका स्कोर- 57/1 (10.3 ओवर)
- एडन मार्क्रम- 26* (41)
- वियान मुल्डर- 0* (0)
