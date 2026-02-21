हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA Head to Head in T20: भारत या दक्षिण अफ्रीका, टी20 में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत? सुपर-8 मुकाबले से पहले देखें पूरा रिकॉर्ड

IND vs SA Head to Head in T20: भारत या दक्षिण अफ्रीका, टी20 में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत? सुपर-8 मुकाबले से पहले देखें पूरा रिकॉर्ड

IND vs SA Head to Head in T20: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ है, जिसे फाइनल में हराकर ही टीम इंडिया ने पिछले संस्करण में खिताब जीता था.

By : शिवम | Updated at : 21 Feb 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों टीमें लीग स्टेज में अपने चारों मैच जीतकर सुपर-8 में पहुंची हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस राउंड में अब दोनों टीमें अपना पहला मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी. याद दिला दें कि रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले संस्करण का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ही जीता था. जानिए रिकॉर्ड बुक में दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है.

सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं. भारत और साउथ अफ्रीका ने 4-4 मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट भारत (+2.500) का दक्षिण अफ्रीका (+1.943) है. टॉप-5 रन स्कोरर में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने 178 रन बनाए हैं. 176 के साथ ईशान किशन पांचवें नंबर पर है, दोनों में सिर्फ 2 रन का ही फर्क है. टॉप-5 विकेट टेकर की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती 9 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका का कोई गेंदबाज टॉप-5 में नहीं है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड

  • कुल मैच- 31
  • भारत ने जीते- 18
  • दक्षिण अफ्रीका ने जीते- 12

भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन ज्यादा मजबूत?

टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया ने अभी तक 272 मैच खेले हैं, जिसमें से 183 मैच जीते हैं और 74 हारे हैं. भारत का जीत प्रतिशत 71.78 है. भारत 2 बार टी20 वर्ल्ड कप (2007 और 2024) जीता चुका है.

दक्षिण अफ्रीका ने 221 टी20 मैचों में से 119 में जीत दर्ज की है और 97 हारे हैं. इस टीम का जीत प्रतिशत 55.50 है. साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है. ये टीम पिछले संस्करण में पहली बार फाइनल तक पहुंची थी, जहां भारत ने उन्हें हराकर खिताब जीता था.

चाहे वर्तमान की टीम को देखें, हेड टू हेड या अन्य टी20 रिकॉर्ड. भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा मजबूत टीम है. लेकिन एक चीज है जो दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में है.

दक्षिण अफ्रीका के लिए पॉजिटिव चीज क्या?

एडन मार्क्रम एंड टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज में यहां पर 2 मैच खेले हैं. कनाडा को हराने के बाद टीम ने यहां पर न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया. इस लिहाज से ये टीम इस ग्राउंड को अच्छे से जानती है. हालांकि भारत ने भी पिछला मैच इसी ग्राउंड पर जीता है.

कब-कहां देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच

सुपर-8 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच रविवार, 22 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला शाम को 7 बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह.

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: एडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, जेसन स्मिथ, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup South Africa Cricket Team IND Vs SA Head To Head INDIAN CRICKET TEAM IND VS SA T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Head to Head in T20: भारत या दक्षिण अफ्रीका, टी20 में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत? सुपर-8 मुकाबले से पहले देखें पूरा रिकॉर्ड
भारत या दक्षिण अफ्रीका, टी20 में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत? सुपर-8 मुकाबले से पहले देखें पूरा रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs SA मैच से पहले चोटिल हुआ भारतीय गेंदबाज, अभ्यास के दौरान हार्दिक पांड्या के शॉट पर लगी गेंद
IND vs SA मैच से पहले चोटिल हुआ भारतीय गेंदबाज, अभ्यास के दौरान हार्दिक पांड्या के शॉट पर लगी गेंद
क्रिकेट
Watch: पाकिस्तान के कोच ने भी की बाबर आजम की बेइज्जती? कम स्ट्राइक रेट पर यूं लिए मजे; वीडियो वायरल
Watch: पाकिस्तान के कोच ने भी की बाबर आजम की बेइज्जती? कम स्ट्राइक रेट पर यूं लिए मजे; वीडियो वायरल
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
SIR In Rajasthan: राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
जनरल नॉलेज
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
हेल्थ
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget