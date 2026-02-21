भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों टीमें लीग स्टेज में अपने चारों मैच जीतकर सुपर-8 में पहुंची हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस राउंड में अब दोनों टीमें अपना पहला मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी. याद दिला दें कि रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले संस्करण का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ही जीता था. जानिए रिकॉर्ड बुक में दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है.

सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं. भारत और साउथ अफ्रीका ने 4-4 मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट भारत (+2.500) का दक्षिण अफ्रीका (+1.943) है. टॉप-5 रन स्कोरर में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने 178 रन बनाए हैं. 176 के साथ ईशान किशन पांचवें नंबर पर है, दोनों में सिर्फ 2 रन का ही फर्क है. टॉप-5 विकेट टेकर की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती 9 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका का कोई गेंदबाज टॉप-5 में नहीं है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड

कुल मैच- 31

31 भारत ने जीते- 18

18 दक्षिण अफ्रीका ने जीते- 12

भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन ज्यादा मजबूत?

टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया ने अभी तक 272 मैच खेले हैं, जिसमें से 183 मैच जीते हैं और 74 हारे हैं. भारत का जीत प्रतिशत 71.78 है. भारत 2 बार टी20 वर्ल्ड कप (2007 और 2024) जीता चुका है.

दक्षिण अफ्रीका ने 221 टी20 मैचों में से 119 में जीत दर्ज की है और 97 हारे हैं. इस टीम का जीत प्रतिशत 55.50 है. साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है. ये टीम पिछले संस्करण में पहली बार फाइनल तक पहुंची थी, जहां भारत ने उन्हें हराकर खिताब जीता था.

चाहे वर्तमान की टीम को देखें, हेड टू हेड या अन्य टी20 रिकॉर्ड. भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा मजबूत टीम है. लेकिन एक चीज है जो दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में है.

दक्षिण अफ्रीका के लिए पॉजिटिव चीज क्या?

एडन मार्क्रम एंड टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज में यहां पर 2 मैच खेले हैं. कनाडा को हराने के बाद टीम ने यहां पर न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया. इस लिहाज से ये टीम इस ग्राउंड को अच्छे से जानती है. हालांकि भारत ने भी पिछला मैच इसी ग्राउंड पर जीता है.

कब-कहां देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच

सुपर-8 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच रविवार, 22 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला शाम को 7 बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह.

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: एडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, जेसन स्मिथ, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका.