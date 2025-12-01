विराट कोहली ने रांची में खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में 135 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने जब अपना शतक पूरा किया, तब स्टेडियम में बैठा एक फैन बॉउंड्री कूदकर स्टेडियम में घुस आया. वह दौड़ते हुए क्रीज तक पहुंचा, जैसे ही फैन कोहली के पैरों में गिरा तो कोहली भी डर गए. दरअसल उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई दौड़ते हुए उनके पास आ रहा है. फिर सिक्योरिटी वाले आए और फैन को स्टेडियम के बाहर ले गए, इस दौरान पुलिस भी नजर आई. लेकिन अभी वो फैन कहां है? जानिए क्रिकेट मैच में सिक्योरिटी ब्रीच पर क्या कुछ सजा हो सकती है.

विराट कोहली के साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि उनका फैन सुरक्षा घेरे को चकमा देकर उनके पास पहुंचा, हालांकि उनका इरादा कोहली को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से ये गंभीर खतरा पैदा करता है. अब सवाल ये आता है कि क्रिकेट मैच में सिक्योरिटी ब्रीच पर क्या कुछ सजा हो सकती है?

क्या मिलती है सजा?

ऐसे मामलों में आईसीसी (ICC) और बीसीसीआई (BCCI) का कोई स्पष्ट नियम नहीं है, लेकिन ज्यादातर कार्यवाई कठोर होती है.

भारी जुर्माना: कई बार सुरक्षा टीम सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले शख्स समझाकर छोड़ देती है, लेकिन कार्यवाई कठोर हो सकती है. जैसे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय फैन पर 6.5 लाख का भारी जुर्माना लगा था.

पुलिस और जेल: सिक्योरिटी शख्स को पुलिस के हवाले कर सकती है. पुलिस शख्स को गिरफ्तार भी कर सकती है. जैसा रांची में फैन के साथ हुआ.

कहां है कोहली के पैर छूने वाला फैन

एक रिपोर्ट में बताया गया कि रांची में कोहली के पास पहुंचे फैन का नाम सौविक है. मैदान में घुसने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. रिपोर्ट में उनके पिता के हवाले से बताया गया कि सौविक ने पैसे बचाकर टिकट खरीदी थी. वह इससे पहले आईपीएल का मैच देखने चेन्नई साईकिल से गए थे. हालांकि अभी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि फैन को छोड़ दिया गया है.