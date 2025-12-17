लखनऊ में नहीं फेंकी गई एक भी गेंद, धुंध ने बिगाड़ा 'खेल', बिना टॉस के भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच रद्द
IND vs SA 4th T20 Match Abandoned: भारत और दक्षिण अफ्रीका का चौथा टी20 मैच रद्द कर दिया गया है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में धुंध के कारण टॉस भी नहीं हो सका.
भारत और दक्षिण अफ्रीका का चौथा टी20 मैच रद्द कर दिया गया है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में धुंध के कारण टॉस भी नहीं हो सका. भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन अंपायरों ने ढाई घंटे तक इंतजार किया, लेकिन स्थिति बेहतर ना होने के चलते मुकाबला रद्द कर दिया गया.
चौथा टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना था. पांच-पांच ओवरों के मैच के लिए 9 बजकर 46 मिनट को कट-ऑफ टाइम बताया गया था, लेकिन उससे 16 मिनट पहले ही अंपायरों ने अंतिम फैसला ले लिया. सर्दी के सीजन में इन दिनों उत्तर भारत के राज्यों में खासतौर पर सुबह और रात के समय धुंध रहती है, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 भी मौसम की भेंट चढ़ गया.
बताते चलें कि दिन के समय लखनऊ का मौसम अच्छा था, लेकिन मैच का समय पास आने तक आसमान पर धुंध की चादर चढ़ी हुई नजर आई. लखनऊ में धुंध का स्तर अधिक होने के कारण स्कूल खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है. पहली से बरहवीं कक्षा के लिए स्कूल 9 बजे से शुरू होगा.
सीरीज नहीं हारेगा भारत
बता दें कि भारत अब इस टी20 सीरीज को हार नहीं सकता है. चूंकि सीरीज में केवल एक मैच बचा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीरीज 2-2 से ड्रॉ रह सकती है. फिलहाल टीम इंडिया शृंखला में 2-1 से आगे चल रही है. पांचवां टी20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.
सीरीज का पहला टी20 मैच भारत ने 101 रनों के विशाल अंतर से जीता था. वहीं दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप हो गई थी, जिसमें टीम इंडिया 214 रनों का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही थी. तीसरे टी20 मैच में भारत ने जबरदस्त वापसी की और अफ्रीकी टीम को 117 रनों पर ढेर कर दिया था. भारत ने उस मैच को 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL