IND vs SA 4th T20 Live: कोहरे की वजह से समय पर नहीं हो सका टॉस, चौथे टी20 से शुभमन गिल बाहर; जानें पल-पल का अपडेट

IND vs SA 4th T20 Live: कोहरे की वजह से समय पर नहीं हो सका टॉस, चौथे टी20 से शुभमन गिल बाहर; जानें पल-पल का अपडेट

India vs South Africa 4th T20 Live Cricket Score: यहां आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के चौथे टी20 मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 17 Dec 2025 06:52 PM (IST)

LIVE

Key Events
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20
Source : ABP LIVE

Background

आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भिड़ेंगी. सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है. ऐसे में आज सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी जीत के साथ सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजरें सीरीज में बने रहने पर रहेंगी. 

हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी?

टी20 इंटरनेशनल में अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 34 बार भिड़ी हैं. इस दौरान 20 मैचों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. वहीं 13 मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं. एक मैच का रिजल्ट नहीं निकला था. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 9 टी20 मैचों में सात बार भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है.

भारत दक्षिण अफ्रीका चौथे टी20 की मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर इस मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिखा रहा है. दक्षिण अफ्रीकी टीम लखनऊ के मैदान पर भारतीय टीम को कड़ी टक्कर जरूर दे सकती है, लेकिन जीत की ज्यादा संभावना भारत की है. यह कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला 60-40 का है. 

इकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

लखनऊ में शाम को ठंड और कोहरा छाने की संभावना है. मैच की शुरुआत में ही ओस पड़ सकती है. हालांकि, इस मैदान पर खेले गए हालिया टी20 मैचों में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बने हैं. शुरुआत में नई गेंद से यहां तेज गेंदबाजों को स्विंग भी मिलती है. वहीं गेंद पुरानी होने के बाद स्पिनर्स हावी हो जाते हैं. ऐसे में एक बार फिर हमें लखनऊ में लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है.

चौथे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे/वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती

चौथे टी20 के लिए दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन- क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे और ओटनील बार्टमैन

18:43 PM (IST)  •  17 Dec 2025

IND vs SA 4th T20 Live Updates: लखनऊ में अत्यधिक कोहरे के कारण टॉस में देरी

18:41 PM (IST)  •  17 Dec 2025

IND vs SA 4th T20 Live Updates: देरी से होगा टॉस

भारत और दक्षिण अफ्रीका के चौथे टी20 मैच का टॉस समय पर नहीं हो सका है. इस मैच का टॉस 6:30 बजे होना था, लेकिन अब 6:50 बजे इंस्पेक्शन होगा. आगे का अपडेट तभी मिलेगा.

