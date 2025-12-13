भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज 1-1 से बराबर है. कटक में खेले गए पहले मैच में सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने जीत दर्ज की थी. दूसरे मैच में मेहमान टीम ने शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की, अब तीसरा टी20 मजेदार और महत्वपूर्ण होगा. ये मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. जानिए पिच, वेदर रिपोर्ट, मैच का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

पिछले दोनों टी20 में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी टॉप आर्डर रहा है. शुभमन गिल दोनों बार पहले ही ओवर में आउट हो गए, अभिषेक शर्मा भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए. कप्तान सूर्यकुमार यादव भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे. अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी भी सवाल है, उन्होंने चंडीगढ़ में 9 वाइड फेंकी थी. अर्शदीप ने एक ही ओवर में 7 वाइड डाली थी. भारत ने दूसरे टी20 में 22 रन एक्स्ट्रा से दिए, इसमें भी भारत को सुधार करने की जरुरत है.

धर्मशाला स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर बाउंस देखने को मिलेगा. यहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, इसलिए बल्लेबाजों को शुरुआत में बड़े रिस्क लेने से बचना होगा. हालांकि ये खेल ही ऐसा है कि आपको पहले ओवर से बड़ा शॉट लगाना होता है, लेकिन फिर भी 2 इ 3 ओवर यहां रूककर खेलने का प्रयास करना होगा. जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों को मदद मिलेगी. स्पिनर्स को यहां कुछ खास मदद मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह एक साथ खेल सकते हैं.

धर्मशाला के इस मैदान पर अभी तक 10 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, इसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 4-4 मैच जीते हैं, 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. धर्मशाला में ओस आने की संभावना है, इसलिए टॉस जीतना सबसे महत्वपूर्ण है.

धर्मशाला में कैसा रहेगा मौसम

रविवार को धर्मशाला में बारिश का अनुमान है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार बारिश होने की संभावना 10 प्रतिशत है, लेकिन बादल सुबह से छाए रह सकते हैं. यहां मौसम काफी ठंडा रहेगा. अधिकतम तापमान 12 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11

भारतीय प्लेइंग 11 (संभावित): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग 11 (संभावित): क्विंटन डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स, एडन मार्क्रम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फेरीरा, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

भारतीय स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

साउथ अफ्रीका स्क्वाड

डेविड मिलर, डेवाल्ड ब्रेविस, रेजा हेंड्रिक्स, एडन मार्क्रम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, मार्को यानसेन, डोनोवन फेरीरा (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स (विकेटकीपर), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एनरिक नॉर्खिया, लुंगी एनगिडी, लुथो सिपामला, ओटनील बार्टमैन.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 की टाइमिंग

तीसरा टी20 रविवार, 14 दिसंबर को शाम 7 बजे से शुरू होगा. टॉस आधे घंटे पहले 6:30 बजे होगा.

किस चैनल पर देखें लाइव क्रिकेट मैच

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर आएगा.

किस एप पर लाइव देखें भारत बनाम द. अफ्रीका तीसरा टी20?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर होगी.