IND vs SA 3rd ODI: विशाखापत्तनम इन दिनों विराट कोहली के नाम की गूंज रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का फैसला यहीं होना है. जैसे-जैसे मैच का दिन नजदीक आ रहा है, शहर में कोहली-मेनिया अपने चरम पर पहुंच चुका है. हालात ऐसे बन गए हैं कि पहले जिन टिकटों के खरीदार नहीं मिल रहे थे, अब उन्हीं टिकटों के लिए अफरा-तफरी मची है.

विराट क्रेज! खाली पड़े टिकट मिनटों में SOLD OUT

आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने 28 नवंबर को जब तीसरे वनडे के टिकट ऑनलाइन बिक्री पर डाले, तब काफी धीमी प्रतिक्रिया मिली. अधिकारियों ने सोच लिया था कि शायद इस बार मैच में कम भीड़ होगी, यहां तक कि वे फिजिकल काउंटर खोलने की तैयारी में थे.

लेकिन रांची और रायपुर में विराट कोहली के लगातार दो शतक आने के बाद पूरा माहौल बदल गया. ACA के मीडिया और संचालन टीम के सदस्य वाई वेंकटेश ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बताया की कोहली के शतक के बाद टिकटों का दूसरा और तीसरा फेज मिनटों में ही फुल हो गया. जो टिकट पहले कोई नहीं खरीद रहा था, अब उनकी मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है.

एयरपोर्ट पर भी दिखा कोहली-मेनिया

मैच से पहले उत्साह सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग तक सीमित नहीं रहा. टीम इंडिया के विशाखापत्तनम पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. फ्लाइट में देरी के बावजूद फैंस घंटों इंतजार करते रहे. जैसे ही विराट और बाकी खिलाड़ी बाहर आए, एयरपोर्ट तालियों और शोर से गूंज उठा.

रायपुर एयरपोर्ट पर तो और भी दिलचस्प नजारा देखने को मिला. देरी से परेशान यात्री एयरलाइन से भिड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीम इंडिया को देखा, उसी वक्त माहौल पूरी तरह शांत और खुशनुमा हो गया. विराट को एस्केलेटर पर उतरते देख लोगों ने मोबाइल कैमरे निकाल लिए और हर तरफ उत्साह नजर आया.

सीरीज का फाइनल और फैंस की उम्मीदें

अब सभी की निगाहें 6 दिसंबर को होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे पर टिकी हैं. फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद है कि विराट कोहली तीसरे मैच में भी शतक जड़ें और टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करे.