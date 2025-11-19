हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'

IND vs SA: कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'

IND vs SA: नेट प्रैक्टिस हो या टीम का कोई औपचारिक कार्यक्रम, दक्षिण अफ्रीका की पुरुष क्रिकेट टीम के साथ एक महिला सदस्य लूसी डेवी अक्सर नजर आती हैं. उन्हें प्रोटियाज का लकी चार्म कहा जा रहा है.

By : शिवम | Updated at : 19 Nov 2025 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम अभी भारत दौरे पर है, जहां शुरुआत टेस्ट सीरीज से शुई है. कोलकाता टेस्ट जीतकर मेहमान टीम ने शानदार शुरुआत की है, जबकि पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 124 रन डिफेंड करने थे. 2 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. इसके बाद 3 मैचों की वनडे और फिर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. यहां हम आपको दक्षिण अफ्रीका पुरुष टीम की महिला सदस्य लूसी डेवी के बारे में बता रहे हैं, जिन्हे टीम का 'लकी चार्म' कहा जा रहा है.

कौन हैं लूसी डेवी?

नेट प्रैक्टिस हो या टीम का कोई कार्यक्रम, लूसी डेवी दक्षिण अफ्रीका के साथ अक्सर नजर आती हैं. वह सिर्फ साथ नहीं रहती, बल्कि कई बार उन्हें कप्तान, कोच और खिलाड़ियों को निर्देश देते हुए भी देखा जाता है. प्लेयर्स और सदस्य भी उनकी बातों को सुनते और मानते हैं. बता दें कि लूसी डेवी दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ बतौर मीडिया स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई हैं.

पहले लूसी डेवी दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के साथ जुड़ी हुई थी. उन्हें पुरुष टीम के साथ काम करते हुए 3 साल से अधिक का समय हो गया है. नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लूसी डेवी के हवाले से बताया कि उनकी रूचि क्रिकेट में थी, लेकिन उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला. लूसी ने कहा, "मैंने क्रिकेट तो नहीं खेला, लेकिन मेरी रूचि इसमें थी. मैंने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की पढाई की और बाद में टाइटंस क्रिकेट के साथ काम किया. मैं पिछले 6 सालों से क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ी हुई हूं."

WTC फाइनल जीतना सबसे यादगार

लूसी डेवी ने पुरुष टीम के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बात करते हुए बताया, "अनुभव शानदार रहा है, सभी बहुत अच्छे स्वाभाव के, मिलनसार और सपोर्टिव हैं. मैं शायद टीम की लकी चार्म हूं. मेरे कार्यकाल के दौरान ही पुरुष टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता." उन्होंने बताया कि उनके लिए वही जीत सबसे यादगार थी क्योंकि फाइनल के लिए मेरे माता-पिता इंग्लैंड गए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 19 Nov 2025 10:49 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket Team WTC IND Vs SA Test  India Vs South Africa IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
PHOTOS: गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
इंडिया
Samrat Choudhary Net Worth: कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
क्रिकेट
IND vs SA: कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'
कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
PHOTOS: गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
इंडिया
Samrat Choudhary Net Worth: कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
क्रिकेट
IND vs SA: कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'
कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
इतने लाख आंगनबाड़ी बच्चों को मिलेगा अपार कार्ड, जान लें इससे क्या होगा फायदा
इतने लाख आंगनबाड़ी बच्चों को मिलेगा अपार कार्ड, जान लें इससे क्या होगा फायदा
ट्रेंडिंग
रील बनाने निकली थी रेल बन गई! कैमरे के सामने पोज दे रही थी लड़की तभी हो गया कांड- वीडियो वायरल
रील बनाने निकली थी रेल बन गई! कैमरे के सामने पोज दे रही थी लड़की तभी हो गया कांड- वीडियो वायरल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget