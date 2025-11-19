कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम अभी भारत दौरे पर है, जहां शुरुआत टेस्ट सीरीज से शुई है. कोलकाता टेस्ट जीतकर मेहमान टीम ने शानदार शुरुआत की है, जबकि पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 124 रन डिफेंड करने थे. 2 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. इसके बाद 3 मैचों की वनडे और फिर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. यहां हम आपको दक्षिण अफ्रीका पुरुष टीम की महिला सदस्य लूसी डेवी के बारे में बता रहे हैं, जिन्हे टीम का 'लकी चार्म' कहा जा रहा है.

कौन हैं लूसी डेवी?

नेट प्रैक्टिस हो या टीम का कोई कार्यक्रम, लूसी डेवी दक्षिण अफ्रीका के साथ अक्सर नजर आती हैं. वह सिर्फ साथ नहीं रहती, बल्कि कई बार उन्हें कप्तान, कोच और खिलाड़ियों को निर्देश देते हुए भी देखा जाता है. प्लेयर्स और सदस्य भी उनकी बातों को सुनते और मानते हैं. बता दें कि लूसी डेवी दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ बतौर मीडिया स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई हैं.

पहले लूसी डेवी दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के साथ जुड़ी हुई थी. उन्हें पुरुष टीम के साथ काम करते हुए 3 साल से अधिक का समय हो गया है. नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लूसी डेवी के हवाले से बताया कि उनकी रूचि क्रिकेट में थी, लेकिन उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला. लूसी ने कहा, "मैंने क्रिकेट तो नहीं खेला, लेकिन मेरी रूचि इसमें थी. मैंने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की पढाई की और बाद में टाइटंस क्रिकेट के साथ काम किया. मैं पिछले 6 सालों से क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ी हुई हूं."

WTC फाइनल जीतना सबसे यादगार

लूसी डेवी ने पुरुष टीम के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बात करते हुए बताया, "अनुभव शानदार रहा है, सभी बहुत अच्छे स्वाभाव के, मिलनसार और सपोर्टिव हैं. मैं शायद टीम की लकी चार्म हूं. मेरे कार्यकाल के दौरान ही पुरुष टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता." उन्होंने बताया कि उनके लिए वही जीत सबसे यादगार थी क्योंकि फाइनल के लिए मेरे माता-पिता इंग्लैंड गए थे.