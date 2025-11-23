दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत की टीम ने बिना विकेट गंवाए 9 रन बना लिए हैं. गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 489 रनों पर समाप्त हुई थी, अभी भारतीय टीम पहली पारी में 480 रनों से पीछे है. दूसरा दिन पूरी तरह दक्षिण अफ्रीकी टीम के नाम रहा. अंतिम 4 विकेटों ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 243 रन जोड़ते हुए टीम को 489 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने 247/6 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया. सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेयिन ने मिलकर 88 रन, उसके बाद मुथुसामी ने मार्को जानसेन के साथ मिलकर 97 रनों की पार्टनरशिप की. एक तरफ मुथुसामी ने 109 रन और जानसेन ने 93 रनों की पारी खेली. दूसरे दिन अफ्रीका ने अपनी पारी में 242 रन जोड़े.

खासतौर पर जानसेन, भारतीय गेंदबाजों पर ज्यादा भारी पड़े. उन्होंने 93 रनों की बड़ी पारी तो खेली, लेकिन ये पारी उन्होंने 102 के स्ट्राइक रेट से खेली. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के लगाए.

दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज दूसरे दिन पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए. कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने तो 100 से भी ज्यादा रन लुटा दिए. सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए, जिन्होंने 4 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन भेजा. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने दो-दो विकेट लिए.

भारत अभी 480 रन पीछे

भारतीय टीम के लिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आए. उन्होंने 6.1 ओवर सर्वाइव करते हुए भारतीय टीम को बैकफुट पर जाने से बचाया. जायसवाल ने 7 रन बना लिए हैं, वहीं केएल राहुल 2 रन बना चुके हैं. टीम इंडिया पहली पारी में अभी 480 रनों से पीछे है.

