हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा दूसरा दिन, मुथुसामी और जानसेन ने दिनभर रुलाया; पढ़ें डे रिपोर्ट

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा दूसरा दिन, मुथुसामी और जानसेन ने दिनभर रुलाया; पढ़ें डे रिपोर्ट

IND vs SA 2nd Test: दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत की टीम ने बिना विकेट गंवाए 9 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया अभी पहली पारी में 480 रनों से पीछे है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत की टीम ने बिना विकेट गंवाए 9 रन बना लिए हैं. गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 489 रनों पर समाप्त हुई थी, अभी भारतीय टीम पहली पारी में 480 रनों से पीछे है. दूसरा दिन पूरी तरह दक्षिण अफ्रीकी टीम के नाम रहा. अंतिम 4 विकेटों ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 243 रन जोड़ते हुए टीम को 489 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने 247/6 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया. सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेयिन ने मिलकर 88 रन, उसके बाद मुथुसामी ने मार्को जानसेन के साथ मिलकर 97 रनों की पार्टनरशिप की. एक तरफ मुथुसामी ने 109 रन और जानसेन ने 93 रनों की पारी खेली. दूसरे दिन अफ्रीका ने अपनी पारी में 242 रन जोड़े.

खासतौर पर जानसेन, भारतीय गेंदबाजों पर ज्यादा भारी पड़े. उन्होंने 93 रनों की बड़ी पारी तो खेली, लेकिन ये पारी उन्होंने 102 के स्ट्राइक रेट से खेली. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के लगाए.

दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज दूसरे दिन पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए. कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने तो 100 से भी ज्यादा रन लुटा दिए. सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए, जिन्होंने 4 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन भेजा. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने दो-दो विकेट लिए.

भारत अभी 480 रन पीछे

भारतीय टीम के लिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आए. उन्होंने 6.1 ओवर सर्वाइव करते हुए भारतीय टीम को बैकफुट पर जाने से बचाया. जायसवाल ने 7 रन बना लिए हैं, वहीं केएल राहुल 2 रन बना चुके हैं. टीम इंडिया पहली पारी में अभी 480 रनों से पीछे है.

यह भी पढ़ें:

शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर रहना तय, कप्तान बनने की रेस में ऋषभ पंत अकेले नहीं

Most Wickets In WTC: WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबदबा, भारतीय खिलाड़ी भी लिस्ट में शामिल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 23 Nov 2025 04:04 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav IND Vs SA Test IND VS SA IND Vs SA 2nd Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
Advertisement

वीडियोज

G20 Summit 2025: G20 सम्मलेन में PM Modi का संबोधन ड्रग-आतंक के खिलाफ उठाई आवाज
Kailash Kher Interview | Allah Ke Bande से Saiyyan तक | Hit गानों का सफर | जिंदगी और संगीत की कहानी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में श्रीनगर का AC मैकेनिक गिरफ्तार, मिल गए पक्के सबूत? | ABP News
Mission Bengal: बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर! | PM Modi | Mamata
SIR Row: Bihar के बाद UP-Bengal में SIR पर सियासी शोर! Mamata Banerjee ने SIR के खिलाफ खोला मोर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
बॉलीवुड
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Vitamin D Heart Health: सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
ट्रेंडिंग
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget