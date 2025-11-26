हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की हार के 5 बड़े कारण, दक्षिण अफ्रीका ने कर दिया सूपड़ा साफ

गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की हार के 5 बड़े कारण, दक्षिण अफ्रीका ने कर दिया सूपड़ा साफ

5 Major Reasons For Team India Defeat vs South Africa: टीम इंडिया गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका से बुरी तरह हार गई. घर पर ये भारत की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार साबित हुई, जानिए इसकी 5 बड़ी वजह.

By : शिवम | Updated at : 26 Nov 2025 02:22 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है. दूसरे टेस्ट में हर क्षेत्र में टीम इंडिया विफल रही. इस हार के 5 बड़े कारणों से में से एक कोच गौतम गंभीर की रणनीति भी है, जो गुवहाटी में विफल रही. ऋषभ पंत की कप्तानी में भी अनुभव की कमी साफ नजर आई. बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी अभी तक कन्फ्यूजन नजर आ रही है. पहले टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर को तीसरे नंबर पर आजमाया गया, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी लेकिन अगले टेस्ट में साई सुदर्शन के आ जाने से उन्हें फिर निचले क्रम में जाना पड़ा.

1. अतिरिक्त ऑलराउंडर्स 

भारत ने टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की जगह इस सीरीज में अतिरिक्त ऑलराउंडर्स को तव्वजो दी, ये रणनीति टीम इंडिया की पूरी तरह फेल रही. ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी दूसरे टेस्ट में खेल रहे थे, लेकिन पहली पारी में उन्होंने सिर्फ 6 और दूसरी पारी में 4 ओवर ही डालें. इससे अच्छा भारत किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को खिला सकता था. उनके आलावा रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर के रूप में अन्य 2 ऑलराउंडर और खेल रहे थे.

2. नंबर 3 का प्रयोग फेल

भारतीय बल्लेबाजी क्रम में नंबर-3 का प्रयोग इस सीरीज में भी विफल रहा. चेतेश्वर पुजारा के बाद भारत इस पोजीशन पर कोई बल्लेबाज को सेट नहीं कर पा रहा है. पहले टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की, इस मैच में साई सुदर्शन आए. सुदर्शन दोनों पारियों में फेल रहे.

3. स्पिन के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने टेके घुटने

भारतीय बल्लेबाजों को लेकर धारणा है कि वह स्पिन को अच्छे से खेलते हैं, लेकिन इस सीरीज में ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों से ज्यादा अच्छी स्पिन को दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने खेली. साइमन हार्मर ने इसी पिच पर 119 रन बनाए थे, मार्को यानसेन ने 93 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.

4. कप्तान में दिखी अनुभव की कमी

ऋषभ पंत बतौर कप्तान अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे, उनमें अनुभव की कमी साफ नजर आई. दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थकी हुई सी थी. इस टीम में जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा जैसे अनुभव खिलाड़ी हैं, हालांकि वह टेस्ट में उनसे भी राय लेते हुए नजर आए लेकिन कुछ सफल नहीं हुआ. पहली पारी में जब भारत मुश्किल में था, तब ऋषभ पंत ने गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवाया था. पहली पारी में 7 रन बनाने वाले पंत दूसरी पारी में सिर्फ 13 रन बना पाए.

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पहले टेस्ट में गर्दन में ऐंठन की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे. वह पहले टेस्ट में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, दूसरे टेस्ट से भी उन्हें बाहर होना पड़ा था.

5. गौतम गंभीर की रणनीति

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट में भारत के दोनों विकेट कीपर ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में शामिल हुए. ये चौंकाने वाला फैसला था. जुरेल ने फील्डिंग जरूर अच्छी की, लेकिन बल्ले से वह दूसरे टेस्ट में पूरी तरह फ्लॉप हुए. दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जुरेल शून्य पर आउट हुए थे, दूसरी पारी में वह 2 रन बनाकर आउट हुए. प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी अनिश्चितता नजर आई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 26 Nov 2025 01:44 PM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa IND Vs SA Test Series INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR IND VS SA IND Vs SA 2nd Test SAI SUDARSHAN RISHABH PANT
