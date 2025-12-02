हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 2nd ODI Weather: बारिश में धुल जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका का दूसरा वनडे? रायपुर के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

IND vs SA 2nd ODI Weather: बारिश में धुल जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका का दूसरा वनडे? रायपुर के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

IND vs SA 2nd ODI Weather Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां बुधवार को बारिश की संभावना है. पढ़िए मौसम रिपोर्ट.

By : शिवम | Updated at : 02 Dec 2025 08:58 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को खेला जाएगा. इस दिन रायपुर में बारिश की संभावना है. क्या मैच रद्द होने का भी खतरा है? पढ़िए रायपुर में बुधवार को मौसम कैसा रहेगा?

केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया पहला वनडे 27 रनों से जीतकर आ रही है. अच्छी बात ये हैं कि सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर्म में हैं, दोनों ने पिछले मैच में शतकीय साझेदारी की थी. कोहली ने 83वां इंटरनेशनल शतक जड़ा था. रायपुर में बुधवार को बारिश की संभावना जताई गई है, हालांकि ये इतनी नहीं है कि मैच रद्द होने का खतरा रहे.

3 दिसंबर को रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे बुधवार, 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला आदर्श परिस्थितियों में खेला जाएगा. दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा. बुधवार को रायपुर में बारिश की संभावना बहुत कम है, यानी मैच में रुकावट नहीं आएगी और अगर आई भी तो जल्दी ही मैच दोबारा भी शुरू हो जाने की संभावना होगी. 

हालांकि शाम को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ओस ज्यादा गिर सकती है, इस वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होगा.

भारतीय स्क्वाड

रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (कप्तान और विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका का स्क्वाड

एडन मार्क्रम, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, रुबिन हरमन, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ओटनील बार्टमैन, टोनी डी ज़ोरज़ी, प्रेनेलन सुब्रायन.

कब-कहां देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे लाइव?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 3 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. टॉस 1 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 02 Dec 2025 08:58 PM (IST)
South Africa Cricket Team Raipur Weather IND Vs SA 2nd ODI India Vs South Africa 2nd ODI INDIAN CRICKET TEAM RAIPUR STADIUM IND VS SA
