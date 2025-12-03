हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे के बीच इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, IPL टीमों को दिया झटका

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे के बीच इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, IPL टीमों को दिया झटका

Mohit Sharma Retirement: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रायपुर में खेले जा रहे दूसरे वनडे के बीच मोहित शर्मा ने अचानक संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है.

मोहम्मद वाहिद | Updated at : 03 Dec 2025 07:18 PM (IST)
120 आईपीएल, 26 वनडे इंटरनेशनल और 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने अचानक संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है. 37 साल का यह तेज गेंदबाज देश के लिए आखिरी बार 10 साल पहले 2015 में खेला था. आईपीएल में 134 विकेट लेने वाले मोहित शर्मा ने वनडे में 31 और टी20 इंटरनेशनल में छहल विकेट झटके. 

मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

मोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास का एलान किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "आज मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान करता हूं. चाहे हरियाणा के लिए खेलना हो, या देश के लिए या आईपीएल, ये सफर मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहा है. मेरे करियर की बैकबोन बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत-बहुत शुक्रिया. मैं अनिरुद्ध सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. उन्होंने मेरे लिए जो किया, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है."

आईपीएल 2023 में मोहित शर्मा ने लिए थे 27 विकेट

मोहित शर्मा ने भारत के लिए 2014 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. वह 2013 में देश के लिए पहली बार वनडे मैच खेले थे. आईपीएल में भी मोहित ने 2013 में डेब्यू किया था. इंटरनेशनल क्रिकेट मोहित आखिरी बार 2015 में ही खेले थे. इसके बाद 10 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे. 

मोहित शर्मा के लिए आईपीएल 2023 बेहद खास रहा था. लगभग खत्म हो चुके अपने करियर में एक नेट गेंदबाज बनने के बाद मोहित शर्मा ने आईपीएल 2023 में 27 विकेट झटके थे. मोहित की दमदार गेंदबाजी देख हर कोई हैरान रह गया था. 2013 से 2025 के बीच यह मोहित का सर्वश्रेष्ठ साल रहा था.

आईपीएल 2025 में छाप नहीं छोड़ सके थे मोहित 

मोहित शर्मा आईपीएल 2025 में कमाल नहीं कर सके थे. आईपीएल 2025 की नीलामी में मोहित शर्मा को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन मोहित उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे.  वह आठ मैचों में सिर्फ दो विकेट ही ले सके थे. इसी वजह से इस बार की नीलामी से पहले दिल्ली ने उन्हें रिलीज कर दिया था.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 03 Dec 2025 07:18 PM (IST)
India Vs South Africa IND Vs SA 2nd ODI MOHIT SHARMA Mohit Sharma Retirement
