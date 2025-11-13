भारतीय क्रिकेट टीम कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आखिरी बार 2012 में हारी थी, पिछले 25 सालों में टीम इंडिया यहां सिर्फ एक यही टेस्ट हारी है. शुभमन गिल एंड टीम को ये राहत दे सकता है लेकिन एक रिकॉर्ड उनके खिलाफ भी है, टेम्बा बावुमा बतौर कप्तान कभी कोई टेस्ट नहीं हारे हैं. शुक्रवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के पहले दिन कोलकाता में मौसम कैसा रहेगा? पढ़ें वेदर रिपोर्ट.

टेम्बा बावुमा ने बतौर कप्तान 10 टेस्ट खेले हैं, इनमें 9 बार साउथ अफ्रीका टीम जीती है और एक टेस्ट ड्रा पर समाप्त हुआ. शुभमन गिल का बतौर कप्तान ये 8वां टेस्ट होगा, वह भारत में खेले पिछले दोनों मैच जीते हैं जबकि इंग्लैंड में 5 में से 2 में जीते थे और 2 में हारे, एक ड्रा रहा था.

शुभमन गिल मान रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह डब्ल्यूटीसी के मौजूदा चैंपियन हैं और एशिया में पिछली टेस्ट सीरीज ड्रा पर खत्म करके आ रहे हैं.

कोलकाता में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड

कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम का इतिहास बहुत पुराना है, यहां पहला टेस्ट 1934 में खेला गया था. यहां भारत ने कुल 42 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से 13 जीते हैं और 9 हारे हैं. 20 टेस्ट ड्रा हुए हैं.

2000 के बाद से भारत ने ईडन गार्डन्स पर 12 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से 8 जीते हैं और सिर्फ 1 टेस्ट हारा (2012 में इंग्लैंड से) है. 3 टेस्ट ड्रा रहे.

कैसी रहेगी ईडन गार्डन्स स्टेडियम की पिच?

शुभमन गिल ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में पिच को लेकर कहा कि ये टिपिकल इंडियन पिच की तरह लग रही है. बता दें कि इतिहास में यहां स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, यहां सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हरभजन सिंह और दूसरे नंबर पर अनिल कुंबले हैं. यहां टर्न देखने को मिल सकता है, स्पिनर्स मुश्किल पैदा कर सकते हैं.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले दिन की वेदर रिपोर्ट

मैच के लिहाज से वेदर रिपोर्ट अच्छी है, शुक्रवार को कोलकाता में बारिश की कोई संभावना नहीं है. एक्यूआवेदर के अनुसार कल बारिश के आसार नहीं है. दिन में तापमान 26 से 28 डिग्री रहने के आसार है. यानी प्रत्येक सेशन अपने समय पर शुरू और खत्म हो सकेगा.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट का टॉस सुबह 9 बजे होगा. पांचों दिन मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

Leading #TeamIndia in his first Test outing at the iconic Eden Gardens 🏟️



🗣️🎥 Captain Shubman Gill is ready to live a special moment in the 1⃣st #INDvSA Test 🙌@IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/1MRPTr4Fa4 — BCCI (@BCCI) November 13, 2025

भारत और साउथ अफ्रीका का स्क्वाड

भारत: साई सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका: डेवाल्ड ब्रेविस, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, ज़ुबूर हमजा, एडन मार्क्रम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, विलेम मुल्‍दर, कैइल वेरेन्ने (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), कगिसो रबाडा, केशव महाराज, साइमन हार्मर.