(Source: ECI | ABP NEWS)
IND vs SA 1st Test: ऋषभ पंत ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, अगली ही गेंद पर आउट बावुमा; स्टंप माइक में रिकॉर्ड सबकुछ
IND vs SA 1st Test: कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्ट में विकेट कीपर ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को बताया था कि टेम्बा बावुमा कैसे शॉट खेलेंगे और कैसे कैच हो सकते हैं. अगली गेंद पर बावुमा कैच आउट हो गए.
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. रयान रिकेल्टन और एडन मार्क्रम ने सधी हुई शुरुआत की, दोनों ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की. इस साझेदारी को जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा, उन्होंने लगातार दो ओवरों में दोनों ओपनर्स को आउट किया. इसके बाद कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को अपना शिकार बनाया, लेकिन इस गेंद से पहले ऋषभ पंत ने इस विकेट की भविष्यवाणी कर दी थी.
कैसे आउट हुए टेम्बा बावुमा
टेम्बा बावुमा 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हुए. कुलदीप यादव ने लेग साइड पर गेंद डाली, जिसे बावुमा ने डिफेन्स करना चाहा. गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर लेग स्लिप में खड़े ध्रुव जुरेल के हाथों में गई. इसके बाद रिप्ले में दिखाया गया कि विकेट की भविष्यवाणी पंत ने इससे एक गेंद पहले कर दी थी, उन्होंने ये भी बताया था कि बावुमा किस तरह खेल सकते हैं.
ऋषभ पंत ने क्या कहा था?
लाइव मैच में दिखाया गया कि एक गेंद पहले ऋषभ पंत लेग साइड पर खड़े फील्डर्स को अलर्ट कर रहे थे कि कैच आ सकती है. उन्होंने कहा था कि बावुमा स्वीप खेलेंगे, लेग साइड पर कैच आ सकती है. हालांकि बावुमा ने स्वीप तो नहीं किया लेकिन गेंद लेग साइड में कैच ही आई, जिसे जुरेल ने पकड़ा.
Rishabh Pant was alerting all leg side fielders for Bavuma— 𝐻𝟣𝟩 (@rishabhhive) November 14, 2025
Next ball - Bavuma Out
Top notch game sense by Pant 🔥 pic.twitter.com/8uCjzBwqkd
पहले सेशन में साउथ अफ्रीका ने बनाए 105 रन
कोलकाता टेस्ट के पहले दिन के पहले सेशन में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 105 रन बनाए. जसप्रीत बुमराह ने एडन मार्क्रम (31) और रयान रिकेल्टन (23), दोनों ओपनर्स को आउट किया. इसके बाद कुलदीप ने बावुमा को आउट किया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL