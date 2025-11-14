भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. रयान रिकेल्टन और एडन मार्क्रम ने सधी हुई शुरुआत की, दोनों ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की. इस साझेदारी को जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा, उन्होंने लगातार दो ओवरों में दोनों ओपनर्स को आउट किया. इसके बाद कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को अपना शिकार बनाया, लेकिन इस गेंद से पहले ऋषभ पंत ने इस विकेट की भविष्यवाणी कर दी थी.

कैसे आउट हुए टेम्बा बावुमा

टेम्बा बावुमा 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हुए. कुलदीप यादव ने लेग साइड पर गेंद डाली, जिसे बावुमा ने डिफेन्स करना चाहा. गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर लेग स्लिप में खड़े ध्रुव जुरेल के हाथों में गई. इसके बाद रिप्ले में दिखाया गया कि विकेट की भविष्यवाणी पंत ने इससे एक गेंद पहले कर दी थी, उन्होंने ये भी बताया था कि बावुमा किस तरह खेल सकते हैं.

ऋषभ पंत ने क्या कहा था?

लाइव मैच में दिखाया गया कि एक गेंद पहले ऋषभ पंत लेग साइड पर खड़े फील्डर्स को अलर्ट कर रहे थे कि कैच आ सकती है. उन्होंने कहा था कि बावुमा स्वीप खेलेंगे, लेग साइड पर कैच आ सकती है. हालांकि बावुमा ने स्वीप तो नहीं किया लेकिन गेंद लेग साइड में कैच ही आई, जिसे जुरेल ने पकड़ा.

Rishabh Pant was alerting all leg side fielders for Bavuma

Next ball - Bavuma Out



Top notch game sense by Pant 🔥 pic.twitter.com/8uCjzBwqkd — 𝐻𝟣𝟩 (@rishabhhive) November 14, 2025

पहले सेशन में साउथ अफ्रीका ने बनाए 105 रन

कोलकाता टेस्ट के पहले दिन के पहले सेशन में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 105 रन बनाए. जसप्रीत बुमराह ने एडन मार्क्रम (31) और रयान रिकेल्टन (23), दोनों ओपनर्स को आउट किया. इसके बाद कुलदीप ने बावुमा को आउट किया.