IND vs SA 1st Test Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट, किस चैनल और ऐप पर देखें लाइव क्रिकेट मैच

IND vs SA 1st Test Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट, किस चैनल और ऐप पर देखें लाइव क्रिकेट मैच

IND vs SA 1st Test Live Streaming: जानिए टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला पहला टेस्ट कितने बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 12 Nov 2025 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है. साउथ अफ्रीका ने भारत में पहली और आखिरी टेस्ट सीरीज 1999 में जीती थी, उसके बाद टीम 5 बार भारत आई लेकिन कभी सीरीज नहीं जीत पाई. हालांकि एक रिकॉर्ड टेम्बा बावुमा के पक्ष में भी है, वह बतौर कप्तान कभी कोई टेस्ट नहीं हारे हैं. यानी टक्कर मजबूत होगी, 2 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच की टाइमिंग के साथ जानिए इसका लाइव प्रसारण किस चैनल पर और लाइव स्ट्रीम किस ऐप पर होगा.

टेम्बा बावुमा ने बतौर कप्तान 10 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से 9 में साउथ अफ्रीका जीता है और सिर्फ 1 मैच ड्रा पर समाप्त हुआ है. देखना होगा कि क्या शुभमन गिल पहले कप्तान बनेंगे, जो बावुमा एंड टीम को हराते हैं. गिल की बात करें तो उन्होंने बतौर कप्तान अपनी पहली घरेलू टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थी, जिसे टीम इंडिया ने 2-0 से जीता था.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कब और कितने बजे शुरू होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट शुक्रवार, 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच खेला जाएगा. पहले दिन टॉस 9 बजे होगा, प्रत्येक दिन मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कहां खेला जाएगा?

ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा.

किस ऐप पर देखें भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट का स्क्वाड

टीम इंडिया: साई सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका: डेवाल्ड ब्रेविस, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, ज़ुबूर हमजा, एडन मार्क्रम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, विलेम मुल्‍दर, कैइल वेरेन्ने (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), कगिसो रबाडा, केशव महाराज, साइमन हार्मर.

Published at : 12 Nov 2025 12:50 PM (IST)
Embed widget