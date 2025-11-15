Live: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की पहली पारी 159 रनों पर सिमटी थी. पहले ही दिन भारत की पारी भी शुरू हो गई थी, दूसरे दिन दूसरे सेशन में टीम इंडिया की पहली पारी 189 रनों पर खत्म हो गई. भारत ने पहली पारी के आधार पर 30 रनों की बढ़त हासिल की. अभी साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी चल रही है.

भारत की पहली पारी 189 पर समाप्त

दूसरे सेशन में भारत की पहली पारी 189 रनों पर समाप्त हो गई, हालांकि टीम इंडिया के 9 विकेट गिरे थे लेकिन रिटायर्ड हर्ट हुए कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए नहीं आ पाए. उन्हें गर्दन में दर्द महसूस हुआ था, जिसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे. भारत की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन केएल राहुल ने बनाए, उन्होंने 39 रन बनाए थे. वाशिंगटन सुंदर ने 29, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने 27-27 रन बनाए.

साउथ अफ्रीका के लिए पहली पारी में सर्वाधिक विकेट साइमन हार्मर ने ली, उन्होंने कुल 4 विकेट लिए. 15.2 ओवरों के स्पेल में उन्होंने सिर्फ 30 रन दिए. मार्को यानसन ने 3 विकेट लिए. केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश ने 1-1 विकेट लिया.

पहले सेशन में क्या-कुछ हुआ (दूसरे दिन)

दूसरे दिन के पहले सेशन में कुल 25 ओवरों का खेल हुआ, जिसमें 101 रन बने. इस सेशन में टीम इंडिया ने 3 विकेट गंवाए हैं, जबकि शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर गए. 35वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर साइमन हार्मर की गेंद पर कैच आउट हुए, उन्होंने 29 रन बनाए. इसके बाद आए शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर हो गए, उन्हें गर्दन में दर्द महसूस हो रहा था.

इसके बाद केएल राहुल 40वें ओवर में कैच आउट हो गए, उन्हें केशव महाराज ने अपना शिकार बनाया. राहुल ने 119 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके लगाए. चोट के बाद वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने तेज तर्रार अंदाज में 27 रन बनाए, 24 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और इतने ही चौके लगाए. पहले सेशन के बाद भारत का स्कोर 138/4 था.

पहले दिन की हाइलाइट्स (संक्षेप में)