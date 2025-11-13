भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला टक्कर का होगा, बतौर कप्तान टेम्बा बावुमा कभी कोई टेस्ट नहीं हारे हैं जबकि इस ग्राउंड पर भारत पिछले 25 सालों में सिर्फ 1 टेस्ट हारा है. बतौर कप्तान शुभमन गिल ने भी अभी तक घर पर खेले दोनों टेस्ट जीते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कल (14 नवंबर) से शुरू होगा. भारत की प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत की वापसी तय है, ध्रुव जुरेल भी खेलेंगे लेकिन नितीश कुमार रेड्डी बाहर हो गए हैं. संभावना है कि ईडन गार्डन्स की पिच को देखते हुए भारत 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा.

कोलकाता में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड?

ईडन गार्डन्स का इतिहास बहुत पुराना है, यहां पहला टेस्ट 1934 में खेला गया था. भारत ने इस ग्राउंड पर पहला टेस्ट 38 साल बाद 1972 में जीता था. पिछले 20 सालों में इस ग्राउंड पर भारत का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा है.

1999 में पाकिस्तान से मिली हार के बाद भारत ने इस ग्राउंड पर कुल 12 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से 8 जीते हैं और सिर्फ 1 हारा है. 3 टेस्ट ड्रा पर समाप्त हुए हैं. भारत इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में हारी थी, तब इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी.

कोलकाता में भारत ने कुल 42 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से 13 जीते हैं और 9 हारे हैं. 20 टेस्ट ड्रा हुए हैं.

ईडन गार्डन्स स्टेडियम में हाईएस्ट टोटल (टेस्ट)

भारत- 657/7 घोषित बनाम ऑस्ट्रेलिया (2001).

ईडन गार्डन्स स्टेडियम में सबसे ज्यादा टेस्ट रन (टॉप-5)

वीवीएस लक्ष्मण- 1217

राहुल द्रविड़- 962

सचिन तेंदुलकर- 872

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 860

दिलीप वेंगसरकर- 645

ईडन गार्डन्स स्टेडियम में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स (टॉप-5)

हरभजन सिंह- 46

अनिल कुंबले- 40

बिशन सिंह बेदी- 29

कपिल देव- 27

मोहम्मद शमी- 23

कहां देखें भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट लाइव?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच खेला जाएगा. टॉस सुबह 9 बजे होगा, प्रत्येक दिन मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

भारतीय टेस्ट स्क्वाड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड

डेवाल्ड ब्रेविस, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, ज़ुबूर हमजा, एडन मार्क्रम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, विलेम मुल्‍दर, कैइल वेरेन्ने (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), कगिसो रबाडा, केशव महाराज, साइमन हार्मर.