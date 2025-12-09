भारत ने पहले टी20 मैच में पहले बैटिंग करते हुए 175 रन बना दिए हैं. टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने 59 रनों की तूफानी पारी खेल टीम इंडिया को संभाला. शुभमन गिल, कप्तान सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने कहर बरपाते हुए टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों को आउट किया.

आमतौर पर टीम इंडिया को तेजतर्रार शुरुआत दिलाने वाले अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं वनडे सीरीज को मिस करने के बाद वापस आए शुभमन गिल बुरी तरह फ्लॉप रहे, जो सिर्फ 4 रन बना पाए. कप्तान सूर्यकुमार यादव का फ्लॉप शो जारी है. उन्होंने आते ही एक चौके और एक छक्के से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन वो भी सिर्फ 12 रन ही बना पाए.

देखते ही देखते टीम इंडिया ने 48 रन तक तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था. तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने क्रमशः 23 और 26 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी धीमी पारियों के कारण भारत का रन रेट बहुत नीचे आ गया था.

टी20 वर्ल्ड चैंपियन को हार्दिक पांड्या ने संभाला

हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आए, तब भारत ने 11.4 ओवर में 78 रन बनाकर चार विकेट गंवा दिए थे. रन रेट 6 से कुछ ही ऊपर था, ऐसे में टीम के लिए 150 रन तक पहुंच पाना भी मुश्किल लग रहा था. शिवम दुबे कुछ देर क्रीज पर टिके रहे, लेकिन 11 रन बनाकर वो भी चलते बने.

इस सबके बीच हार्दिक पांड्या ने मौजूदा टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारत की लाज बचाने का काम किया. वो 28 गेंद में 59 रन बनाकर नाबाद लौटे. अपनी तूफानी पारी में उन्होंने 6 चौके और चार छक्के लगाए. एक समय भारत 12 ओवर में 80 रन बना पाया था, लेकिन हार्दिक के अर्धशतक के दम पर टीम इंडिया ने अंतिम 8 ओवरों में 95 रन जोड़ दिए.

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट लिए. वहीं लुथो सिपमाला ने 2 और डोनोवन फरेरा ने एक विकेट चटकाया.

