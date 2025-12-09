भारत ने पहले टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हरा दिया है. इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के 100 विकेट पूरे किए. कटक में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 175 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 74 रनों पर ढेर हो गई.

अब तक कटक के बाराबती स्टेडियम में भारतीय टीम, दक्षिण अफ्रीका को हरा नहीं पाई थी. अब तक दोनों मैचों में यहां दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया था, लेकिन सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में इस बार टीम इंडिया ने अफ्रीका को 101 रनों की बड़ी हार का स्वाद चखाया है.

पहले आई हार्दिक की आंधी

भारतीय टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा. सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भी फ्लॉप रहे. एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में नाबाद 59 रनों की तूफानी पारी खेली. एक समय टीम इंडिया का स्कोर 12 ओवर में 80/4 था, लेकिन यहां से हार्दिक के बल्ले ने ऐसा कहर बरपाया कि अंतिम 8 ओवरों में टीम इंडिया ने 95 रन बना डाले. इस तरह भारतीय पारी 175 रनों पर समाप्त हुई.

जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक शतक

जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का शतक लगाने वाले केवल दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले अर्शदीप सिंह ऐसा कर चुके हैं, जिनके अभी 107 विकेट हैं. बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में विकेटों का शतक पूरा करने के लिए 78 पारियां ली हैं. बता दें कि हार्दिक पांड्या भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का शतक पूरा करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं.

दक्षिण अफ्रीकी टीम का बुरा हाल

175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत ही बहुत खराब रही. टीम का खाता भी नहीं खुला था, तभी क्विंटन डिकॉक आउट हो गए. अफ्रीकी टीम के टॉप स्कोरर डेवाल्ड ब्रेविस रहे, जिन्होंने 22 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के सिर्फ चार खिलाड़ी ही रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा पार कर पाए. अब टीम इंडिया पांच टी20 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है.

भारत के लिए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी एक-एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे.