IND vs SA 1st T20: हार्दिक पांड्या का छक्कों का 'शतक', पोलार्ड और केएल राहुल को पछाड़ा; बना डाला नया रिकॉर्ड

IND vs SA 1st T20: हार्दिक पांड्या का छक्कों का 'शतक', पोलार्ड और केएल राहुल को पछाड़ा; बना डाला नया रिकॉर्ड

IND vs SA 1st T20: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में हार्दिक पांड्या ने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट 59 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 4 छक्के लगाकर टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे किए.

By : शिवम | Updated at : 09 Dec 2025 09:22 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 में हार्दिक पांड्या ने 59 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए. इसी के साथ उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं, वह ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. हार्दिक की शानदार पारी के कारण टीम इंडिया खराब शुरुआत के बावजूद 175 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंच पाई.

हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए थे तब टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में थी, अभिषेक शर्मा (17), शुभमन गिल (4), सूर्यकुमार यादव (12) सस्ते में आउट हो गए थे. 12वें ओवर में जब तिलक वर्मा के रूप में चौथा विकेट गिरा, तब भारत का स्कोर 78 रन था. फिर आए पांड्या, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से बड़ा प्रहार शुरू कर दिया.

हार्दिक पांड्या ने छोड़ा पोलार्ड, राहुल को पीछे

हार्दिक ने 28 गेंदों में 210.71 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 59 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके जड़े. उनके टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के हो गए हैं, उन्होंने पोलार्ड (99) और केएल राहुल (99) को पीछे छोड़ा.

T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

  1. रोहित शर्मा- 205
  2. सूर्यकुमार यादव- 155
  3. विराट कोहली- 124
  4. हार्दिक पांड्या- 100 
  5. केएल राहुल- 99

हार्दिक पांड्या एशिया कप में चोटिल हुए थे, जिसके बाद वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल नहीं खेल पाए थे. पांड्या ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी बाहर हो गए थे. चोट के बाद ये उनका पहला मैच था, लेकिन वह शानदार लय में नजर आए. टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए ये बहुत अच्छी खबर है.

इससे पहले लुंगी एनगिडी ने भारत के टॉप आर्डर को बिखेर दिया था, उन्होंने पॉवरप्ले में शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव के रूप में 2 बड़े विकेट लिए थे. चौथे नंबर पर आए तिलक वर्मा ने पारी को संभाला, लेकिन साझेदारी बनी तो कप्तान एडन मार्क्रम 12वें ओवर में लुंगी को लेकर आए. उन्होंने इस ओवर में तिलक वर्मा (26) को भी चलता किया. अक्षर पटेल ने 21 गेंदों में 23 रनों की अच्छी पारी खेली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 175 रन बनाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 09 Dec 2025 09:08 PM (IST)
Tags :
India Vs South Africa 1st T20 Hardik Pandya Record IND Vs SA 1st T20 IND VS SA HARDIK PANDYA Most Sixes In T20I
