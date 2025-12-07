दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा अभी तक काफी रोमांचक रहा है. टेस्ट और वनडे सीरीज का समापन हो गया है. टेस्ट मेहमान और वनडे सीरीज टीम इंडिया ने जीती, अब बारी है टी20 की. आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें भारत अपनी तैयरियों को परखना और उसमें संभव बदलाव करके देखने चाहेगा. फॉर्मेट के साथ टाइमिंग और स्क्वाड भी बदल रहा है, अब कोहली-रोहित नहीं दिखेंगे. जानिए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 कब और कहां पर खेला जाएगा. दोनों टीमों का स्क्वाड और मुकाबले के लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल.

शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद टेस्ट में ऋषभ पंत ने कप्तानी की थी, हालांकि भारत दोनों मैच हार गया था. गिल की गैरमौजूदगी में वनडे सीरीज में केएल राहुल को कमान सौंपी गई. यहां विराट कोहली और रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिला और भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत टी20 सीरीज के लिए तैयार है. दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी एडन मार्क्रम के हाथों में होगी.

किस तारीख को होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार, 9 दिसंबर को खेला जाएगा.

किस वेन्यू पर होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20?

बाराबती स्टेडियम कटक ओडिशा.

कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मंगलवार, 9 दिसंबर को शाम 7 बजे से शुरू होगा. टॉस 6:30 बजे होगा.

भारतीय टीम

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

दक्षिण अफ्रीका टीम

डेविड मिलर, रेजा हेंड्रिक्स, एडन मार्क्रम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, मार्को यानसेन, डोनोवन फेरीरा (विकेट कीपर), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), ट्रिस्टन स्टब्स (विकेट कीपर), एनरिक नॉर्खिया, लुंगी एनगिडी, लुथो सिपामला, ओटनील बार्टमैन.

लाइव कहां देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.