भारत ने पहले खेलते हुए 349 रन बना दिए हैं. रांची में खेले जा रहे इस वनडे मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया. उन्होंने 135 रन की पारी खेली, उनके अलावा रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली. राहुल इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आई थी. रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शुरू से ही तेजतर्रार शॉट्स खेलने का प्रयास किया, लेकिन जायसवाल मात्र 18 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पारी को संभालते हुए 136 रनों की पार्टनरशिप की. रोहित शर्मा ने 51 गेंद में 57 रनों की पारी खेली.

इस मुकाबले में नंबर-4 पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला, लेकिन 8 रन बनाकर आउट हो गए. डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार कैच लपकते हुए गायकवाड़ को आउट किया. टीम मैनेजमेंट ने सबको चौंकाते हुए वाशिंगटन सुंदर को नंबर-5 पर बैटिंग के लिए भेजा, लेकिन वो 13 रन बनाकर चलते बने.

केएल राहुल पहले ही पुष्टि कर चुके थे कि वो छठे क्रम पर बैटिंग करेंगे. राहुल ने 60 रनों की कप्तानी पारी खेल दिखाया कि वो वाकई में टीम इंडिया के संकटमोचन हैं. क्योंकि वो किसी भी क्रम पर कभी भी बैटिंग के लिए तैयार रहते हैं. अब छठे क्रम पर भी उन्होंने प्रभावित करके दिखाया है. रवींद्र जडेजा ने 20 गेंद में 32 रन की पारी खेल टीम इंडिया को 349 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

विराट कोहली ने लगाया 52वां शतक

विराट कोहली पहले ही वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने अपने करियर का 52वां ODI शतक लगाया. यह वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका छठा शतक है. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

