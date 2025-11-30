हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट का 52वां शतक, रोहित की 60वीं फिफ्टी, केएल राहुल भी चमके; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 का लक्ष्य

विराट का 52वां शतक, रोहित की 60वीं फिफ्टी, केएल राहुल भी चमके; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 का लक्ष्य

IND vs SA 1st ODI Score: भारत ने पहले खेलते हुए 349 रन बना दिए हैं. रांची में खेले जा रहे इस वनडे मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Nov 2025 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने पहले खेलते हुए 349 रन बना दिए हैं. रांची में खेले जा रहे इस वनडे मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया. उन्होंने 135 रन की पारी खेली, उनके अलावा रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली. राहुल इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आई थी. रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शुरू से ही तेजतर्रार शॉट्स खेलने का प्रयास किया, लेकिन जायसवाल मात्र 18 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पारी को संभालते हुए 136 रनों की पार्टनरशिप की. रोहित शर्मा ने 51 गेंद में 57 रनों की पारी खेली.

इस मुकाबले में नंबर-4 पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला, लेकिन 8 रन बनाकर आउट हो गए. डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार कैच लपकते हुए गायकवाड़ को आउट किया. टीम मैनेजमेंट ने सबको चौंकाते हुए वाशिंगटन सुंदर को नंबर-5 पर बैटिंग के लिए भेजा, लेकिन वो 13 रन बनाकर चलते बने.

केएल राहुल पहले ही पुष्टि कर चुके थे कि वो छठे क्रम पर बैटिंग करेंगे. राहुल ने 60 रनों की कप्तानी पारी खेल दिखाया कि वो वाकई में टीम इंडिया के संकटमोचन हैं. क्योंकि वो किसी भी क्रम पर कभी भी बैटिंग के लिए तैयार रहते हैं. अब छठे क्रम पर भी उन्होंने प्रभावित करके दिखाया है. रवींद्र जडेजा ने 20 गेंद में 32 रन की पारी खेल टीम इंडिया को 349 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

विराट कोहली ने लगाया 52वां शतक

विराट कोहली पहले ही वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने अपने करियर का 52वां ODI शतक लगाया. यह वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका छठा शतक है. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

यह भी पढ़ें:

'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 30 Nov 2025 05:29 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Sa Live  India Vs South Africa VIRAT KOHLI KL RAHUL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल
'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
Advertisement

वीडियोज

Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Parliament Winter Session: शीतकालन सत्र को लेकर विपक्ष ने SIR पर चर्चा करने का फैसला किया |SIR ROW
SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल
'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
टेलीविजन
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
यूटिलिटी
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget