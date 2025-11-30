भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. बावुमा की गैरमौजूदगी में एडन मार्क्रम कप्तानी कर रहे हैं. मार्क्रम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

भारत की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11

एडन मार्क्रम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी जोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड (वनडे में)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अभी तक कुल 94 वनडे मैच खेले गए हैं. दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है. 40 में टीम इंडिया और 51 में दक्षिण अफ्रीका टीम जीती है. 3 मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं.

रांची में खेले गए वनडे मैचों की बात करें तो इस ग्राउंड (JSCA Stadium) पर कुल 6 वनडे हुए हैं. 2 बार पहले बल्लेबाजी और 3 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है. यहां पहली पारी में औसत स्कोर 264 रन है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज नहीं दिखेंगे. दोनों को रेस्ट दिया गया है. वहीं चोटिल होने की वजह से नियमित कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी इस सीरीज में नहीं हैं. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ियों को चुना गया है.

पिच रिपोर्ट

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रांची के जेएससीए (JSCA) इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच स्पिनर्स के लिए मुफीद रहती है. हालांकि, शुरुआत में तेज गेंदबाजों की भी मदद मिलते देखा गया है. यहां हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद बेहद कम है. इस मैदान पर टीम इंडिया ने छह मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मैचों में जीत मिली है, वहीं एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था.