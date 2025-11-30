भारत ने पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया है. रांची में खेले गए इस मुकाबले की दोनों पारियों में कुल 681 रन बने, वहीं विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर का 83वां और ODI करियर का 52वां शतक लगाया. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 349 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम लक्ष्य से 17 रन दूर रह गई. भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए, जिन्होंने चार विकेट झटके.

मैच में 681 रन बने, भारत जीता

जब दक्षिण अफ्रीकी टीम 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई, तो हर्षित राणा ने अपने पहले स्पेल में रयान रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक को बिना खाता खोले आउट कर दिया. अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान एडन मार्करम को अर्शदीप सिंह ने 7 के स्कोर पर आउट कर दिया. अफ्रीका 11 के स्कोर तक तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. टोनी डी जोरजी और डेवाल्ड ब्रेविस को शुरुआत जरूर मिली, लेकिन वो क्रमशः 39 रन और 37 रन बनाकर आउट हो गए.

मैच में दक्षिण अफ्रीका की वापसी मार्को यान्सेन और मैथ्यू ब्रीट्जके ने करवाई, जिन्होंने छठे विकेट के लिए 97 रनों की बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी की. यान्सेन 39 गेंद में 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए. कुलदीप यादव ने यान्सेन और मैथ्यू ब्रीट्जको को एक ही ओवर में आउट करके मैच का पासा भारत की ओर पलट दिया था. ब्रीट्जके ने 72 रन बनाए.

कॉर्बिन बॉश ने अंतिम ओवरों में मुकाबले को रोमांचक बना दिया था. 48वें और 49वें ओवर में मिलाकर दक्षिण अफ्रीका ने 20 रन बनाए. स्थिति ऐसी थी कि प्रसिद्ध कृष्णा को अंतिम ओवर में 17 रन बचाने थे. सामने सेट बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश थे, लेकिन वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए. बॉश ने 67 रन बनाए.

कोहली-रोहित-राहुल का चला बल्ला

भारतीय टीम जब पहले बैटिंग करने आई, तो यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे. मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हुए 136 रनों की पार्टनरशिप कर डाली. इस बीच रोहित ने अपने वनडे करियर की 60वीं हाफ-सेंचुरी लगाई. रोहित 57 रन बनाकर आउट हो गए.

दूसरी ओर विराट कोहली ने अपनी फिफ्टी को शतक में तब्दील किया. उन्होंने 102 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की. मुकाबले में उन्होंने 120 गेंद खेलकर 135 रनों की पारी खेली, जिसके दौरान कोहली के बल्ले से 11 चौके और 7 छक्के निकले. यह उनके वनडे करियर का 52वां शतक रहा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने भी 60 रनों का योगदान देकर टीम का स्कोर 349 तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था.