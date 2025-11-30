हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले वनडे में बने 681 रन, विराट के शतक के बाद कुलदीप का चला जादू; भारत ने 17 रनों से जीता रोमांचक मैच

पहले वनडे में बने 681 रन, विराट के शतक के बाद कुलदीप का चला जादू; भारत ने 17 रनों से जीता रोमांचक मैच

IND vs SA 1st ODI Highlights: भारत ने पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया है. विराट कोहली और कुलदीप यादव ने दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Nov 2025 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया है. रांची में खेले गए इस मुकाबले की दोनों पारियों में कुल 681 रन बने, वहीं विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर का 83वां और ODI करियर का 52वां शतक लगाया. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 349 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम लक्ष्य से 17 रन दूर रह गई. भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए, जिन्होंने चार विकेट झटके.

मैच में 681 रन बने, भारत जीता

जब दक्षिण अफ्रीकी टीम 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई, तो हर्षित राणा ने अपने पहले स्पेल में रयान रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक को बिना खाता खोले आउट कर दिया. अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान एडन मार्करम को अर्शदीप सिंह ने 7 के स्कोर पर आउट कर दिया. अफ्रीका 11 के स्कोर तक तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. टोनी डी जोरजी और डेवाल्ड ब्रेविस को शुरुआत जरूर मिली, लेकिन वो क्रमशः 39 रन और 37 रन बनाकर आउट हो गए.

मैच में दक्षिण अफ्रीका की वापसी मार्को यान्सेन और मैथ्यू ब्रीट्जके ने करवाई, जिन्होंने छठे विकेट के लिए 97 रनों की बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी की. यान्सेन 39 गेंद में 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए. कुलदीप यादव ने यान्सेन और मैथ्यू ब्रीट्जको को एक ही ओवर में आउट करके मैच का पासा भारत की ओर पलट दिया था. ब्रीट्जके ने 72 रन बनाए.

कॉर्बिन बॉश ने अंतिम ओवरों में मुकाबले को रोमांचक बना दिया था. 48वें और 49वें ओवर में मिलाकर दक्षिण अफ्रीका ने 20 रन बनाए. स्थिति ऐसी थी कि प्रसिद्ध कृष्णा को अंतिम ओवर में 17 रन बचाने थे. सामने सेट बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश थे, लेकिन वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए. बॉश ने 67 रन बनाए.

कोहली-रोहित-राहुल का चला बल्ला

भारतीय टीम जब पहले बैटिंग करने आई, तो यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे. मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हुए 136 रनों की पार्टनरशिप कर डाली. इस बीच रोहित ने अपने वनडे करियर की 60वीं हाफ-सेंचुरी लगाई. रोहित 57 रन बनाकर आउट हो गए.

दूसरी ओर विराट कोहली ने अपनी फिफ्टी को शतक में तब्दील किया. उन्होंने 102 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की. मुकाबले में उन्होंने 120 गेंद खेलकर 135 रनों की पारी खेली, जिसके दौरान कोहली के बल्ले से 11 चौके और 7 छक्के निकले. यह उनके वनडे करियर का 52वां शतक रहा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने भी 60 रनों का योगदान देकर टीम का स्कोर 349 तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 30 Nov 2025 09:52 PM (IST)
Tags :
IND Vs SA 1st ODI  India Vs South Africa VIRAT KOHLI Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
Advertisement

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
बॉलीवुड
Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' हिट होने से दूर और फ्लॉप के करीब? जानें दोनों का हाल
'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' हिट होने से दूर और फ्लॉप के करीब? जानें दोनों का हाल
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
ट्रेंडिंग
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget