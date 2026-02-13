IND vs PAK T20 World Cup 2026 Weather Forecast: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी (रविवार) को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान यह मैच खेलने के लिए तैयार हुआ, अब मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडराने लगा. दरअसल श्रीलंका के अधिकारियों ने 15 और 16 फरवरी के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है, जो क्रिकेट फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली हैं.

एक्यूवेदर के मुताबिक, मैच के दिन करीब 4 घंटे की बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं. बात सिर्फ बारिश तक नहीं रुक रही है, बल्कि 26% तूफान आने के भी आसार जताए जा रहे हैं. यह खबर वाकई क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ सकती है. क्रिकेट प्रेमी लंबे वक्त से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का इंतजार कर रहे थे.

पहले पाकिस्तान ने कर दिया था इनकार

बता दें कि पहले पाकिस्तान सरकार की तरफ से भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया गया था. पाक सरकार ने आधिकारिक तौर पर एलान करते हुए कहा था कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी.

75% chance of the rain on the 15th February, Pak-Ind match day. pic.twitter.com/Mk0CI71DVA — Muhammad Haseeb (@mhkh123) February 13, 2026

पाकिस्तान के मना करने के बाद क्रिकेट जगत में हलचल तेज हुई और फिर आईसीसी हरकत में आई. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ मीटिंग करके मामले का हल निकाला और अंतत: पाकिस्तान मुकाबला खेलने के लिए तैयार हुआ. बताते चलें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाते हुए मुकाबला खेलने से इनकार किया था. आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी हिस्सा लिया था.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान हेड टू हेड

अगर टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान के हेड टू हेड की बात करें, तो टूर्नामेंट में अब तक दोनों के बीच कुल 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में टीम इंडिया ने 7 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच जीता है. पाकिस्तान को इकलौती जीत 2021 के टी20 विश्व कप में मिली थी. रिकॉर्ड देखकर इस बार भी भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है.