हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश में धुल जाएगा भारत-पाकिस्तान का मैच? श्रीलंका में 15 फरवरी को खराब मौसम का अलर्ट! जानें अपडेट

बारिश में धुल जाएगा भारत-पाकिस्तान का मैच? श्रीलंका में 15 फरवरी को खराब मौसम का अलर्ट! जानें अपडेट

IND vs PAK T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा. लेकिन मैच के दिन श्रीलंका में बारिश का अलर्ट सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 13 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK T20 World Cup 2026 Weather Forecast: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी (रविवार) को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान यह मैच खेलने के लिए तैयार हुआ, अब मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडराने लगा. दरअसल श्रीलंका के अधिकारियों ने 15 और 16 फरवरी के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है, जो क्रिकेट फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली हैं. 

एक्यूवेदर के मुताबिक, मैच के दिन करीब 4 घंटे की बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं. बात सिर्फ बारिश तक नहीं रुक रही है, बल्कि 26% तूफान आने के भी आसार जताए जा रहे हैं. यह खबर वाकई क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ सकती है. क्रिकेट प्रेमी लंबे वक्त से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का इंतजार कर रहे थे. 

पहले पाकिस्तान ने कर दिया था इनकार 

बता दें कि पहले पाकिस्तान सरकार की तरफ से भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया गया था. पाक सरकार ने आधिकारिक तौर पर एलान करते हुए कहा था कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी. 

पाकिस्तान के मना करने के बाद क्रिकेट जगत में हलचल तेज हुई और फिर आईसीसी हरकत में आई. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ मीटिंग करके मामले का हल निकाला और अंतत: पाकिस्तान मुकाबला खेलने के लिए तैयार हुआ. बताते चलें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाते हुए मुकाबला खेलने से इनकार किया था. आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी हिस्सा लिया था. 

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान हेड टू हेड 

अगर टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान के हेड टू हेड की बात करें, तो टूर्नामेंट में अब तक दोनों के बीच कुल 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में टीम इंडिया ने 7 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच जीता है. पाकिस्तान को इकलौती जीत 2021 के टी20 विश्व कप में मिली थी. रिकॉर्ड देखकर इस बार भी भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है. 

Published at : 13 Feb 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan RAIN T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विधानसभा में सपा पर CM योगी का शायरना तंज, 'धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे'
विधानसभा में सपा पर CM योगी का शायरना तंज, 'धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे'
विश्व
'ख्वाजा आसिफ भी बाथरूम में न गिर जाएं', पाक रक्षा मंत्री के बयान पर क्यों पाकिस्तानी पत्रकार ने कही ये बात?
'ख्वाजा आसिफ भी बाथरूम में न गिर जाएं', पाक रक्षा मंत्री के बयान पर क्यों पाकिस्तानी पत्रकार ने कही ये बात?
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
Advertisement

वीडियोज

Cheque Bounce और Auto-Debit Fail, छोटी Banking Mistake बनेगी बड़ी Legal और Credit Problem | PaisaLive
Bollywood News: जाह्नवी कपूर का साउथ में बड़ा कदम! 20 करोड़ की तमिल वेब सीरीज़ से बदल सकता है करियर
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी Radha Yadav ने बवाल के बीच ऐसा क्या कह दिया...? | ABPLIVE
Vasudha: 😒Sarita के हाथ मासा ने भेजे Vasudha के लिए गहने, फंक्शन में होगा Acceptence या हंगामा ?
New PMO Office: साउथ ब्लॉक से विदाई, अब ‘सेवा तीर्थ’ बनेगा PMO |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विधानसभा में सपा पर CM योगी का शायरना तंज, 'धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे'
विधानसभा में सपा पर CM योगी का शायरना तंज, 'धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे'
विश्व
'ख्वाजा आसिफ भी बाथरूम में न गिर जाएं', पाक रक्षा मंत्री के बयान पर क्यों पाकिस्तानी पत्रकार ने कही ये बात?
'ख्वाजा आसिफ भी बाथरूम में न गिर जाएं', पाक रक्षा मंत्री के बयान पर क्यों पाकिस्तानी पत्रकार ने कही ये बात?
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
हेल्थ
Fatty Liver Disease: फैटी लिवर को न समझें मामूली, सिरोसिस से लेकर कैंसर तक का है खतरा; एक्सपर्ट से जानें बचाव
फैटी लिवर को न समझें मामूली, सिरोसिस से लेकर कैंसर तक का है खतरा; एक्सपर्ट से जानें बचाव
यूटिलिटी
पीएम सूर्य घर में सोलर पैनल लगवाना हुआ और आसान, मोबाइल ऐप से करें आवेदन
पीएम सूर्य घर में सोलर पैनल लगवाना हुआ और आसान, मोबाइल ऐप से करें आवेदन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget