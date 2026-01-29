टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 07 फरवरी से होगी. वहीं टूर्नामेंट में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यह संभवत: टूर्नामेंट सबसे में ज्यादा हाई वोल्टेज मैच होगा. भारत-पाक के बीच मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. मुकाबले को लेकर श्रीलंका की तरफ से सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

श्रीलंका के खेल मंत्री सुनील कुमारा ने बताया कि मुकाबले के लिए सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा गया है, जिससे टूर्नामेंट को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए. न्यूज एजेंसी AFP से बात करते हुए खेल मंत्री ने कहा, "भारत-पाकिस्तान मैच पर खास ध्यान दे रहे हैं." इसके अलावा बताया गया कि दोनों टीमों की सुरक्षा के लिए खास कमांडो की यूनिट तैनात की जाएंगी.

एयरपोर्ट पर आने से लेकर जाने तक पूरी सुरक्षा

कथित तौर पर एक अधिकारी ने कहा, "एयरपोर्ट से बाहर निकलने से लेकर अपने जहाज में वापस लौटने तक, आर्म गार्ड उनकी सुरक्षा करेंगे."

बता दें कि आगामी टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा. भारत और पाकिस्तान की टीमों ने एक दूसरे के देश में खेलना बंद कर दिया है, जिसके चलते टूर्नामेंट में दोनों का मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा. पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगा.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का रिकॉर्ड

बात करें टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान के रिकॉर्ड की, तो आपको बता दें कि अब तक टूर्नामेंट में दोनों के बीच 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में टीम इंडिया ने 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है.

भारत बनाम पाकिस्तान ओवरऑल टी20 हेड टू हेड

वहीं भारत बनाम पाकिस्तान के ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें, तो दोनों के बीच अब तक 16 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में टीम इंडिया ने बढ़त हासिल करते हुए 13 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 3 ही मैच अपने नाम किए हैं.