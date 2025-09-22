एशिया कप के 17वें संस्करण का सुपर-4 राउंड चल रहा है, रविवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 171 रन बनाए थे, उनके लिए सबसे ज्यादा रन साहिबजादा फरहान (58) ने बनाए थे, जिन्हें पहले ही ओवर में शून्य पर जीवनदान मिला था. सबसे ज्यादा चर्चा उनके अर्धशतक पूरा करने के बाद किए गए गन-सेलिब्रेशन की हो रही है. इस शर्मनाक हरकत का वीडियो एशियाई क्रिकेट कॉउंसिल (ACC) के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से भी शेयर किया गया, बता दें कि अभी एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं जो पीसीबी के चीफ भी हैं.

एक दिन पहले टीम से मिले थे मोहसिन नकवी

भारत के खिलाफ मुकाबले से एक दिन पहले मोहसिन नकवी पाकिस्तान की टीम से मिलने आए थे, उन्होंने सभी खिलाड़ियों से बात की. क्या उनके निर्देश पर ही पाकिस्तान के खिलाड़ी मैच में शर्मनाक हरकतों को कर रहे थे. साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन के बाद हारिस रउफ भी बॉउंड्री पर प्लेन उड़ाते, गिराते हुए की एक्टिंग कर रहे थे. बेवजह पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से बहस कर रहे थे, हालांकि अभिषेक और गिल ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया.

एसीसी के अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी

साहिबजादा फरहान का ये विवादित सेलिब्रेशन उनकी नफरती सोच को भी दिखा रहा था. ये साफ था कि पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ नहीं मिलाने जाने के बाद वह किस कदर बौखलाए हुए हैं. लेकिन इस सेलिब्रेशन का वीडियो एसीसी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज से भी शेयर किया गया. एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ही हैं. इससे पहले एक खबर ये भी आई थी कि मैच रेफरी के साथ बातचीत का वीडियो बनाने को लेकर भी कर्मचारियों को धमकाया गया था.

View this post on Instagram A post shared by Asian Cricket Council (@asiancricketcouncil)

अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया

172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शतकीय साझेदारी (105) की थी. गिल 28 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए, इसके बाद सूर्यकुमार यादव शून्य पर पवेलियन लौट गए. हालांकि अभिषेक का बल्ला नहीं रुका, उन्होंने 39 गेंदों में 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से 74 रन बनाए. तिलक वर्मा ने 19 गेंदों में 30 रन बनाए. भारत ने 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया, अभिषेक को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

इस जीत के साथ एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका में टीम इंडिया पहले नंबर पर आ गई है. पाकिस्तान सबसे नीचे है. दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, जिसने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था. श्रीलंका तीसरे स्थान पर है.