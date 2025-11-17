हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सात चौके और चार छक्के...माज सदाकत की तूफानी बल्लेबाजी. भारत को पाकिस्तान ने दी करारी शिकस्त

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 17 Nov 2025 06:49 AM (IST)
माज सदाकत के हरफनमौला खेल से पाकिस्तान शाहीन्स (ए टीम) ने राइजिग स्टार्स एशिया कप टी20 के ग्रुप बी मैच में रविवार को यहां भारत ए को 40 गेंद शेष रहते आठ विकेट से हरा दिया.पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 19 ओवर में 136 रन पर आउट करने के बाद महज 13.2 ओवर में दो विकेट पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ सदाकत ने 47 गेंद में सात चौके और चार छक्के की मदद से नाबाद 79 रन की पारी खेलने के अलावा तीन ओवर में 12 रन देकर दो विकेट लिये. भारत के लिए सुयश शर्मा और यश ठाकुर ने एक-एक विकेट लिये.

इससे पहले सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की 28 गेंद में 45 रन की ताबड़तोड़ पारी के बावजूद भारत ए की टीम 136 रन पर आउट हो गयी.

सूर्यवंशी ने अपनी पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाये. उन्होंने प्रियांश आर्य (10) के साथ पहले विकेट के लिए 20 गेंद में 30 रन की साझेदारी करने के बाद नमन धीर (35) के साथ दूसरे विकेट के लिए 32 गेंद में 49 रन जोड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई लेकिन 10वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके आउट होने के बाद टीम की पारी लड़खड़ा गयी.

नमन ने 20 गेंद की पारी में एक छक्का और छह चौके जड़े. सूर्यवंशी जब आउट हुए थे तब टीम का स्कोर तीन विकेट पर 91 रन था. उनके विकेट के बाद कप्तान जितेश शर्मा (पांच), नेहाल वढेरा ( आठ) आशुतोष शर्मा (शून्य) और रमनदीप सिंह (11) बल्ले से कुछ योगदान नहीं दे सके.

हर्ष दुबे ने 15 गेंद में 19 रन की पारी से टीम को 136 रन के स्कोर तक पहुंचाया. पाकिस्तान शाहीन्स के लिए शाहीद एजाज ने तीन जबकि साद मसूद और सदाकत ने दो-दो विकेट लिये. उबैद शाह, अहमद दानियाल और सूफियान मुकीम को एक-एक सफलता मिली.

दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने  मैच शुरू होने से पहले हाथ मिलाने से परहेज किया और राष्ट्रगान के बाद एक दूसरे को नजरअंदाज किया.  इससे सितंबर में एशिया कप के दौरान सीनियर टीम द्वारा शुरू किए गए चलन जारी रहा.

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सितंबर में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था.

उस टूर्नामेंट में दूसरे विकेटकीपर रहे और मौजूदा प्रतियोगिता में भारत ‘ए’ के कप्तान जितेश शर्मा ने अपने सीनियर खिलाड़ी के नक्शेकदम पर चलते हुए टॉस के समय पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान खान से हाथ नहीं मिलाया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान शाहीन्स ने आक्रामक अंदाज में लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया. मोहम्मद नईम (14) ने ठाकुर के खिलाफ दूसरे ओवर में छक्का लगाया तो वहीं सदाकत चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आये सुयश के खिलाफ लगातार दो चौके के साथ गुरजपनीत सिंह की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़ा भारत ए पर दबाव बना दिया.

अपने शुरुआती ओवर में 14 रन खर्च करने वाले ठाकुर ने छठे ओवर में नईम को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई।

सदाकत ने दूसरे छोर से आक्रामक बल्लेबाजी के साथ 31 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।

दसवें ओवर में सुयश शर्मा की गेंद पर नेहाल ने बाउंड्री के पास सदाकत का कैच लपक कर गेंद नमन की तरफ फेंका जिन्होंने कैच को पूरा किया। तीसरे अंपायर ने हालांकि कई बार रिप्ले देखने के बाद इसे नॉटआउट करार दिया। जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लंबे समय तक मैदान अंपायर से बातचीत की।

सुयश ने इसी ओवर में यासिर खान (11) को चलता किया लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर दो रन से पाकिस्तान शाहीन्स ने 10 ओवर में 100 रन पूरे कर लिये।

मोहम्मद फैक (नाबाद 16) ने नमन धीर पर छक्के के साथ पाकिस्तान को जीत दिला दी.

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सूर्यवंशी ने उबैद का स्वागत चौके से करते हुए अपनी पारी का आगाज वहीं से किया जहां उन्होंने पिछले मैच में छोड़ा था. यूएई के खिलाफ 42 गेंद में 144 रन बनाने वाले इस खब्बू बल्लेबाज ने शाहीद के खिलाफ दूसरे ओवर में लगातार गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपने तेवर दिखाये.

शाहीद ने हालांकि दूसरे छोर से प्रियांश को चलता कर पाकिस्तान शाहीन्स को पहली सफलता दिलाई.

नमन धीर ने उबैद और दानियाल के खिलाफ चौके के साथ रन गति को बनाये रखा जिससे पावरप्ले में टीम ने एक विकेट पर 50 रन बना लिये.

नमन ने आठवें ओवर में मुकीम का स्वागत चौके से करने के बाद ओवर का अंत छक्के से किया लेकिन मसूद ने नमन को आउट कर खतरनाक होती इस साझेदारी को तोड़ा.

सूर्यवंशी ने मुकीम के खिलाफ लगातार गेंदों पर चौका और छक्का लगाया लेकिन इसी ओवर में बाउंड्री के पास फैक ने उनका शानदार कैच लपका. भारत ने 13वें से 15वें ओवर के बीच चार रन के अंदर जितेश, आशुतोष और वढेरा के विकेट गंवा दिये.

रमनदीप ने सदाकत के खिलाफ छक्का लगाया लेकिन उबैद की गेंद को हवा में लहराकर विकेटकीपर द्वारा लपके गये. हर्ष ने 18वें और 19वें ओवर में चौके के साथ टीम के स्कोर को 136 रन तक पहुंचाया लेकिन शाहीद ने तीन गेंद में दो विकेट लेकर भारत की पारी का अंत कर दिया.

Published at : 17 Nov 2025 06:49 AM (IST)
