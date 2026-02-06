हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविवाद के बीच इस खिलाड़ी ने कर दिया पाकिस्तान-बांग्लादेश का समर्थन, ICC पर लगाए गंभीर आरोप

विवाद के बीच इस खिलाड़ी ने कर दिया पाकिस्तान-बांग्लादेश का समर्थन, ICC पर लगाए गंभीर आरोप

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पैदा हुआ विवाद अब बहस का मुद्दा बन गया है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल एथर्टन ने ICC पर गंभीर आरोप लगाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा विवाद अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहा. इंग्लैंड के दो पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल एथर्टन ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी राय रखी है और पाकिस्तान व बांग्लादेश के रुख का समर्थन किया है. दोनों दिग्गजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहा और भारत व बीसीसीआई को ज्यादा रियायतें दी जा रही हैं.

विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

इस पूरे विवाद की जड़ बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिज़ुर रहमान से जुड़ा फैसला माना जा रहा है. हाल ही में BCCI ने मुस्ताफिजुर को IPL टीम से रिलीज कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच खेलने से इनकार कर दिया. बांग्लादेश ने अपने फैसले पर पीछे हटने से मना कर दिया, जिसके चलते ICC ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था और स्कॉटलैंड को उनकी जगह दे दी.

इसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बांग्लादेश के समर्थन में सामने आया और उसने 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया. इस फैसले ने टूर्नामेंट की साख और भविष्य दोनों पर सवाल खड़े कर दिए है.

नासिर हुसैन का बड़ा बयान

स्काई क्रिकेट पॉडकास्ट में माइकल एथर्टन से बातचीत के दौरान नासिर हुसैन ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान का स्टैंड पसंद आया. हुसैन के मुताबिक, किसी न किसी को BCCI और ICC को यह बताना जरूरी था कि खेल और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए.

हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ी के लिए मजबूती से आवाज उठाई और पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया, जो उनके हिसाब से गलत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच से जुड़ा पैसा और कमाई ही एक ऐसा हथियार है, जिससे ICC या भारत पर दबाव डाला जा सकता है.

‘क्रिकेट जोड़ने की बजाय तोड़ रहा है’

नासिर हुसैन ने एशिया कप का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले क्रिकेट देशों को जोड़ता था, लेकिन अब यह उन्हें अलग कर रहा है. उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया था और बाद में एशिया कप ट्रॉफी भी नहीं ली थी. हुसैन ने इसे बेहद निराशाजनक बताया. उनका कहना था कि मौजूदा विवाद की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी, जब मुस्ताफिजुर को अचानक IPL स्क्वॉड से हटाया गया. इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए.

अगर भारत होता तो?

नासिर हुसैन ने ICC से एक अहम सवाल भी पूछा. उन्होंने कहा कि अगर भारत किसी टूर्नामेंट से ठीक पहले यह कह देता कि उसकी सरकार किसी देश में खेलने की अनुमति नहीं दे रही, तो क्या ICC इतना सख्त रुख अपनाता? हुसैन के मुताबिक, ICC को सभी सदस्य देशों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश.

उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत के पास पैसा और ताकत जरूर है, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है. अगर बार-बार छोटे देशों को दबाया जाएगा, तो उनकी क्रिकेट कमजोर होगी और मुकाबले एकतरफा हो जाएंगे.

माइकल एथर्टन ने भी उठाए सवाल

माइकल एथर्टन ने भी इसी पॉडकास्ट में ICC की भूमिका पर सवाल खड़े किए. उन्होंने याद दिलाया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था और उसे दुबई में अपने सभी मैच खेलने की अनुमति मिल गई थी. एथर्टन के मुताबिक, बांग्लादेश भी अब वैसी ही रियायत की मांग कर रहा है. 

एथर्टन ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के फैसले अचानक नहीं आए हैं, बल्कि इसके पीछे पूरा घटनाक्रम है. ICC को निष्पक्षता दिखानी चाहिए और हर देश के लिए एक जैसे नियम लागू करने चाहिए.

ICC के लिए मुश्किल घड़ी

नासिर हुसैन और माइकल एथर्टन के बयानों से साफ है कि यह मामला अब सिर्फ एशियाई राजनीति तक सीमित नहीं रहा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नाम भी आईसीसी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी इस विवाद को कैसे सुलझाता है.

Published at : 06 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
ICC Pakistan Cricket Board Bangladesh Cricket Board Nasser Hussain BCCI Michael Atherton T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-US Trade Deal: भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा... आप हां करके आ गए? पीएम मोदी पर फायर हुए ओवैसी
भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा... आप हां करके आ गए? पीएम मोदी पर फायर हुए ओवैसी
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 Live Streaming: आज तय होगा चैंपियन, अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत बनाम इंग्लैंड, जानें कब-कहां देखें लाइव
आज तय होगा चैंपियन, अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत बनाम इंग्लैंड, जानें कब-कहां देखें लाइव
Advertisement

वीडियोज

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा... आप हां करके आ गए? पीएम मोदी पर फायर हुए ओवैसी
भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा... आप हां करके आ गए? पीएम मोदी पर फायर हुए ओवैसी
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 Live Streaming: आज तय होगा चैंपियन, अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत बनाम इंग्लैंड, जानें कब-कहां देखें लाइव
आज तय होगा चैंपियन, अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत बनाम इंग्लैंड, जानें कब-कहां देखें लाइव
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release date: 'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म?
'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
यूटिलिटी
क्या है चुनाव आयोग का फॉर्म-7, कौन इसे भर सकता है और कब होता है इसका यूज? सबकुछ जानें
क्या है चुनाव आयोग का फॉर्म-7, कौन इसे भर सकता है और कब होता है इसका यूज? सबकुछ जानें
जनरल नॉलेज
Countries Without Trees: इन देशों में नहीं है एक भी पेड़, जानें लोगों को कैसे मिलता है ताजा ऑक्सीजन?
इन देशों में नहीं है एक भी पेड़, जानें लोगों को कैसे मिलता है ताजा ऑक्सीजन?
ट्रेंडिंग
नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी... 'आशिकी' के गाने पर दूल्हा-दूल्हन ने किया ऐसा डांस, वीडियो देख बाल नोंचने लगे यूजर्स
नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी... 'आशिकी' के गाने पर दूल्हा-दूल्हन ने किया ऐसा डांस, वीडियो देख बाल नोंचने लगे यूजर्स
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget