IND vs PAK: 8 दिन में भारत ने पाकिस्तान को दूसरी बार हराया, अभिषेक शर्मा ने खूब धोया; 7 गेंद पहले मिली जीत
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Super 4: भारत ने पाकिस्तान के एक बार फिर हरा दिया है. इस बार टीम इंडिया ने 172 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 18.5 ओवर में ही हासिल कर लिया.
दुबई में आज फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है. दोनों टीमें 2025 एशिया कप के सुपर-4 राउंड में भिड़ेंगी. लीग स्टेज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था. अब पाक टीम बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं भारतीय टीम एक बार फिर सलमान आगा की टीम को शिकस्त देना चाहेगी. टीम इंडिया इस मैच में भी फेवरेट है.
भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार इस मैच का टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा, वहीं मुकाबले की शुरुआत रात आठ बजे से होगी. इस मैच में भारत अपनी कोर टीम के साथ खेलने उतरेगा. ओमान के खिलाफ लीग स्टेज के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने कई बदलाव किए थे.
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर इस मौसम में स्पिनर्स का बोलबाला रहता है. आज भी यहां स्पिनर्स धमाल मचाते दिखेंगे. शुरुआत में यहां रन बनाना आसान होता है, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी होती है, स्पिनर्स हावी हो जाते हैं. स्पिनर्स पर यहां बड़े शॉट खेलना काफी मुश्किल रहता है. मौसम ऐसा ही कि यहां ओस का ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया है.
आज के मैच में भी दुबई की पिच स्लो रहेगी. पिच की सतह सूखी रहने की उम्मीद है, जिससे शुरुआत में गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी होगी, फिर गेंद रुककर आने लगेगी. ऐसे में रन बनाना मुश्किल हो जाएगा. आज भी उसी पिच का इस्तेमाल होगा, जिसपर लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था.
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
भारत और पाकिस्तान का मैच भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से शुरू होगा. वहीं इस महामुकाबले का टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा. आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर मैच देख सकेंगे. डीडी फ्री डिश पर भी मैच का लाइव प्रसारण होगा. मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक सोनी लिव एप पर इस मैच का लुत्फ उठा सकेंगे.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.
पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी.
Asia Cup 2025 IND vs PAK Super 4 Match Full Highlights: भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया
2025 एशिया कप के सुपर-4 राउंड में भी भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है. पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया ने 7 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य का पीछा कर लिया. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 39 गेंद में 74 और शुभमन गिल ने 28 गेंद में 47 रन बनाए. इन दोनों ने ही भारत की जीत की नींव रखी. अंत में तिलक वर्मा 19 गेंद में 30 रनों पर नाबाद लौटे. हार्दिक पांड्या भी सात गेंद में सात रनों पर नाबाद रहे.
Asia Cup IND vs PAK Live Score: भारत को जीत के लिए चाहिए सिर्फ 9 रन
18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 163 रन है. टीम इंडिया को अब 12 गेंद में जीत के लिए सिर्फ 9 रन बनाने हैं. तिलक वर्मा 17 गेंद में 20 रन पर हैं. वह एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं. हार्दिक पांड्या पांच गेंद में एक चौके के साथ छह रन पर हैं.
