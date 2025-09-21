दुबई में आज फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है. दोनों टीमें 2025 एशिया कप के सुपर-4 राउंड में भिड़ेंगी. लीग स्टेज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था. अब पाक टीम बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं भारतीय टीम एक बार फिर सलमान आगा की टीम को शिकस्त देना चाहेगी. टीम इंडिया इस मैच में भी फेवरेट है.

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार इस मैच का टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा, वहीं मुकाबले की शुरुआत रात आठ बजे से होगी. इस मैच में भारत अपनी कोर टीम के साथ खेलने उतरेगा. ओमान के खिलाफ लीग स्टेज के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने कई बदलाव किए थे.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर इस मौसम में स्पिनर्स का बोलबाला रहता है. आज भी यहां स्पिनर्स धमाल मचाते दिखेंगे. शुरुआत में यहां रन बनाना आसान होता है, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी होती है, स्पिनर्स हावी हो जाते हैं. स्पिनर्स पर यहां बड़े शॉट खेलना काफी मुश्किल रहता है. मौसम ऐसा ही कि यहां ओस का ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया है.

आज के मैच में भी दुबई की पिच स्लो रहेगी. पिच की सतह सूखी रहने की उम्मीद है, जिससे शुरुआत में गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी होगी, फिर गेंद रुककर आने लगेगी. ऐसे में रन बनाना मुश्किल हो जाएगा. आज भी उसी पिच का इस्तेमाल होगा, जिसपर लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था.

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत और पाकिस्तान का मैच भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से शुरू होगा. वहीं इस महामुकाबले का टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा. आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर मैच देख सकेंगे. डीडी फ्री डिश पर भी मैच का लाइव प्रसारण होगा. मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक सोनी लिव एप पर इस मैच का लुत्फ उठा सकेंगे.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी.