IND vs PAK Live Score: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पहुंचीं भारत-पाकिस्तान की टीमें, कैसा है मौसम? जानें टॉस का अपडेट
India vs Pakistan Live Cricket Score: यहां आपको भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का लाइव स्कोर और महामुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
LIVE
Background
आज 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला है. श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर जंग देखने को मिलेगी. यह जंग हथियार से नहीं बल्कि बैट और बॉल से लड़ी जाएगी. भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है, जो हर हाल में सलमान अली आगा की पाकिस्तान टीम को धूल चटाना चाहेंगे.
भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो अभिषेक शर्मा की टीम में वापसी लगभग पक्की है. शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक की वापसी के संकेत दे दिए थे. इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को भी अंतिम ग्यारह में शामिल किया जा सकता है. आज भारत एक तेज गेंदबाज के साथ उतर सकता है, दूसरे तेज गेंदबाज की भूमिका हार्दिक पांड्या निभा सकते हैं. पिच को देखते हुए आज भारत 3 स्पिनर्स (अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव) के साथ उतर सकता है.
इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें
भारत और पाकिस्तान के मैच में बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और अबरार अहमद जैसे खिलाड़ियों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहने वाली हैं. ये ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं.
पिच रिपोर्ट
आर प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर्स के लिए मदद रहती है, लेकिन आज मौसम तेज गेंदबाजों को भी मदद कर सकता है. शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलने की संभावना है, ऐसे में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी का रोल बड़ा हो जाएगा. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 200 से अधिक रन बना लेती है तो लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए मुश्किल हो जाएगी. गेंदें यहां ज्यादा टर्न होती है, ऐसे में वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं. टॉस जीतकर यहां पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही रहेगा.
IND vs PAK Live Score update: अभ्यास कर रहे भारतीय खिलाड़ी
आसमान पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है. ऐसे में टॉस तय समय पर होने की उम्मीद है. सुबह से ही कोलंबो में बारिश नहीं हुई है. हालांकि, मैच के समय हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. बता दें कि भारतीय समय के अनुसार, इस महामुकाबले का टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा, वहीं मैच की शुरुआत सात बजे होगी.
IND vs PAK Live Score update: इतने बजे होगा टॉस
भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए श्रीलंका के कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम पूरी तरह तैयार है. दोनों टीमें स्टेडियम पहुंच गई है. भारतीय समय के अनुसार, शाम साढ़े 6 बजे मैच का टॉस होगा. सुबह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL