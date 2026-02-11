हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: 'ICC ने आपके आगे घुटने टेक दिए', रिपोर्टर ने पूछा सवाल तो मोहसिन नकवी के बगल में बैठा शख्स हंस पड़ा, खुल गई पोल

मोहसिन नकवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.एक पत्रकार ने नकवी से कहा आपने इस पूरे संकट को इस तरह संभाला कि ICC को घुटनों पर आना पड़ा.यह सुनकर बगल में बैठे व्यक्ति की हंसी निकल गई.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने को लेकर पाकिस्तान ने आखिरकार अपना रुख बदल लिया है. शुरुआती विरोध, सियासी बयानबाजी और दबाव की राजनीति के बाद अब पाकिस्तान की टीम भारत के सामने उतरने के लिए तैयार है. यह हाई-वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने उनकी टीम को भारत से खेलने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा.

मोहसिन नकवी के वीडियो ने खोली पोल

इसी पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह वीडियो पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने मोहसिन नकवी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आपने इस पूरे संकट को इस तरह संभाला कि ICC को घुटनों पर आना पड़ा.

इस बयान को सुनते वक्त मोहसिन नकवी शांत नजर आए और सिर झुकाकर पत्रकार की बात सुनते रहे. हालांकि जैसे ही “आईसीसी को घुटनों पर लाने” वाली लाइन आई, उनके बगल में बैठे व्यक्ति की हंसी निकल गई. वह अपनी हंसी छिपाने की कोशिश करता दिखा और कैमरे में यह पल रिकॉर्ड हो गया. यही वजह है कि यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है.

पहले इनकार, फिर अचानक यू-टर्न

कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान सरकार ने साफ कहा था कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. सरकार का यह बयान सामने आते ही आईसीसी और टूर्नामेंट आयोजकों की चिंता बढ़ गई थी. भारत-पाकिस्तान मुकाबला वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है और इसके रद्द होने से टूर्नामेंट को भारी नुकसान हो सकता था.

हालांकि सोमवार देर रात पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले में बदलाव की जानकारी दी और टीम को भारत के खिलाफ खेलने की अनुमति दे दी. इस यू-टर्न के बाद साफ हो गया कि पाकिस्तान पर दबाव काफी ज्यादा था.

ICC की चेतावनी ने बदले हालात

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेताया था कि अगर वह भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करता है, तो उसे भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसके अलावा पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगने का खतरा भी था. इसके बाद आईसीसी के प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंचे और पीसीबी, आईसीसी व बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई. इसी बैठक के बाद पाकिस्तान ने अपना रुख नरम किया.

पाकिस्तान सरकार ने भले ही यह कहा हो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के कहने पर यह फैसला लिया गया, लेकिन क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि असली वजह आर्थिक नुकसान और आईसीसी की सख्ती का डर था.

