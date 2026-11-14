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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया के हाथ से गई ट्रॉफी, फाइनल में PAK ने बनाए 337 रन, कभी चेज नहीं हुआ इतना स्कोर

टीम इंडिया के हाथ से गई ट्रॉफी, फाइनल में PAK ने बनाए 337 रन, कभी चेज नहीं हुआ इतना स्कोर

IND vs PAK U19 Asia Cup Final: अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने 337 रन बना दिए हैं. सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 107 रनों की शतकीय पारी खेली.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 02:12 PM (IST)
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अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने 337 रन बना दिए हैं. पहले 30 ओवरों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने खूब कहर बरपाया, लेकिन आखिरी 20 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने काफी हद तक वापसी कर ली. सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 107 रन की पारी खेली. भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिनमें काव्य पटेल सबसे ज्यादा प्रभावी रहे, जिन्होंने रन रोकने के साथ-साथ 4 विकेट भी चटकाए.

पाकिस्तान ने जो 337 रन का स्कोर खड़ा किया है, यह अंडर-19 एशिया कप के फाइनल के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. यह भी बताते चलें कि अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में कभी भी 300 या उससे ज्यादा रन का टारगेट सफलतापूर्वक चेज नहीं हुआ है. टीम इंडिया के लिए चिगुरुपति वेंकटा ने भी 3 बल्लेबाजों को आउट किया.

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पाकिस्तान ने बनाया फाइनल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मैच में सबसे बड़ा स्कोर भी पाकिस्तान के नाम है. पाकिस्तान ने 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ 347 रन बनाए थे. अब एक साल बाद ही उसने एक बार फिर 300 से ज्यादा स्कोर खड़ा कर डाला है. उस्मान ख्वाजा की शतकीय पारी के अलावा कप्तान फरहान यूसुफ ने 63 रन, वहीं अब्दुल कादिर ने 54 गेंद में 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

347 रन - पाकिस्तान बनाम भारत (2025)

337 रन - पाकिस्तान बनाम भारत (2026)

314 रन - भारत बनाम पकिस्तान (2014)

भारतीय गेंदबाजों की वापसी

30 ओवर में पाकिस्तान 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था. उस समय पाकिस्तान के हाथ में 8 विकेट बचे थे, इसलिए 370-380 रन बनने की संभावना को नजरअंदाज करना मुश्किल था. आखिरी 20 ओवरों में पाकिस्तान टीम 133 रन बना पाई और इस दौरान 7 विकेट खो दिए. पाकिस्तान ने अपने आखिरी 6 विकेट मात्र 38  रन के भीतर गंवा दिए.

कभी चेज नहीं हुए इतने रन

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया को 338 रनों का रिकॉर्ड टारगेट मिला है. फाइनल में आज तक 300 तो दूर 250 रन भी चेज नहीं हुए हैं. फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज 226 रन का है, जो साल 2003 में भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ हासिल किया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 14 Nov 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
India U19 Pakistan U19 Under 19 Asia Cup IND VS PAK
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