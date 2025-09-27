भारतीय क्रिकेट टीम के पास सुनहरा मौका है कि वो 9वीं पार एशिया कप ट्रॉफी उठाए. ऐसा करने के लिए उसे कल, 28 सितंबर को पाकिस्तान की चुनौती को पार करना होगा. सूर्यकुमार यादव के पास भी अपनी कप्तानी में पहला मल्टी-नेशन टूर्नामेंट जीतने का मौका है. अब तक टूर्नामेंट में 2 बार भारत और पाकिस्तान की टक्कर हुई है, दोनों बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है. यहां जानिए फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (IND vs PAK Asia Cup Final Live Streaming) कैसे देख सकते हैं. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन से लेकर पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल भी जानिए.

कब और कहां देखें लाइव?

भारत और पाकिस्तान के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से जियो हॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी. वहीं मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स के चैनलों पर देखा जा सकता है.

एशिया कप फाइनल: पिच रिपोर्ट

भारत-पाक फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दुबई की पिच उन बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है, जिन्होंने यहां लंबी पारी खेलने पर जोर दिया है. शुरुआत में तेज गेंदबाजी में स्विंग एक बार फिर घातक सिद्ध हो सकती है. गेंद पुरानी होने पर स्पिन गेंदबाज हावी हो सकते हैं, वहीं आंकड़ों अनुसार यहां चेज करना बेहतर विकल्प रह सकता है.

दुबई का मौसम

एक्यूवेदर के मुताबिक भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच के दिन दुबई का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. ज्यादातर मैचों में यहां दूसरी पारी में ड्यू अहम फैक्टर साबित हुई है, इसलिए यहां चेज करने वाली टीम को ज्यादा सफलता मिली है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभ'मन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

