IND vs PAK: भारत-पाक मैच से पहले अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान, टीम इंडिया को दी अहम सलाह

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि हाई-वोल्टेज टक्कर होने जा रहा है. दोनों टीमें इस महामुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैच से पहले परिस्थितियों को लेकर एक बड़ा फर्क साफ नजर आ रहा है. पाकिस्तान की टीम पिछले दो हफ्तों से श्रीलंका में रहकर मैच खेल रही है, जबकि भारतीय टीम अब तक अपने सभी मुकाबले भारत में ही खेलती आई है. ऐसे में श्रीलंकाई पिच और मौसम से तालमेल बिठाने के मामले में पाकिस्तान को थोड़ी बढ़त मिल सकती है.

इसी मुद्दे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और मौजूदा कॉमेंटेटर अंजुम चोपड़ा ने टीम इंडिया को खास सलाह दी है. उनका मानना है कि भारतीय टीम मजबूत जरूर है, लेकिन इस फॉर्मेट में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है.

अंजुम चोपड़ा ने दी अहम सलाह

एक बातचीत के दौरान अंजुम चोपड़ा ने कहा कि भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन वो ओवरकॉन्फिडेंस से बचना चाहेंगी. उनका मानना है की टी20 एक ऐसा फॉर्मेट में जहां कभी भी गेम बदल सकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान पहले से ही कोलंबो में खेल रहा है और वहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है. भारतीय टीम के पास मैच से पहले सीमित समय है, इसलिए इन 48 घंटों का सही इस्तेमाल बेहद अहम होगा. उनका मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों को जल्द से जल्द पिच की प्रकृति और मौसम के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी, ताकि मैच के दिन किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

अभिषेक नहीं तो संजू तैयार विकल्प

ओपनिंग संयोजन को लेकर भी चर्चा तेज है. अगर अभिषेक शर्मा फिट नहीं हो पाते हैं, तो विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका मिल सकता है. हाल ही में नामीबिया के खिलाफ उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करते हुए 8 गेंदों पर 22 रन बनाए थे.ट

अंजुम चोपड़ा का साफ कहना है कि संजू को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए. उनके मुताबिक, संजू एक मैच विनर खिलाड़ी हैं और जरूरत पड़ने पर टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं.