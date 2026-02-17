हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ

अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को 61 रन से हराने के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान अक्षर पटेल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो बेहद कूल नजर आए. इस दौरान उन्होंने ईशान किशन की जमकर तारीफ की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 17 Feb 2026 06:24 AM (IST)
Preferred Sources

Axar Patel Ridiculed Pakistan And Praised Ishan Kishan: टीम इंडिया ने रविवार रात यानी 15 फरवरी को पाकिस्तान को 61 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में जगह बना ली. इस मुकाबले में 40 गेंद में 10 चौके और 4 छक्के की मादा से 77 रन की विस्फोटक पारी खेलने वाले ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान अक्षर पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देने पहुंचे, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 अहम विकेट अपने नाम किए थे. उन्होंने स्वीकारा कि भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान अतिरिक्त दबाव होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सदियों पुरानी प्रतिद्वंद्विता को लेकर बाहर हो रही चर्चाओं पर गौर नहीं करते और चुपचाप अपने काम पर फोकस करते हैं. 

मैच के बाद अक्षर ने संवाददाताओं से कहा

अक्षर पटेल ने कहा, ‘हां, दबाव तो होता है, आपके आस-पास के लोग, आपका परिवार या दोस्त इसके बारे में आपसे बात करते हैं. इसलिए हां, एक आम मैच की तुलना में थोड़ा अधिक दबाव होता है. पेशेवर क्रिकेटर होने के कारण हम केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं. हम प्रतिद्वंद्विता के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और न ही इसकी वजह से खुद पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं. हम पाकिस्तान को किसी दूसरी टीम की तरह ही देखते हैं. हम आपस की प्रतिद्वंद्विताओं के बारे में नहीं सोचते. हम सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए, जब भी मैं (पाकिस्तान के खिलाफ) खेलता हूं, तो मैं इसे एक अन्य प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक मैच के रूप में लेता हूं.’

अक्षर ने की ईशान किशन की जमकर तारीफ

अक्षर पटेल ने ईशान किशन की जमकर तारीफ करते हुए कहा, ‘जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की उसे देखते हुए मुझे लगता है कि ये बेहतरीन पारियों में से एक थी, क्योंकि यहां की परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं था. गेंद स्पिन हो रही थी, कुछ गेंदें सीधी जा रही थीं, इसलिए ये आसान नहीं था. बात सिर्फ इतनी है कि घरेलू क्रिकेट में उसका जो फॉर्म रहा है, उसने उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में भी बरकरार रखा और फिर आखिरी मैच में भी अर्धशतक बनाया. जब आपका आत्मविश्वास ऊंचा होता है तो आप अपने बारे में या विकेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते. आत्मविश्वास के साथ-साथ कौशल भी जरूरी है, उसने अपने सारे शॉट एक ही जगह पर नहीं मारे, बल्कि कवर और स्लिप के ऊपर से भी शॉट खेले.

Published at : 17 Feb 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Cricket News IND VS PAK AXAR PATEL ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ
अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बढ़ा रोमांच, ये 3 टीमें बाहर, अब 5 पर लटकी क्वालीफिकेशन की तलवार
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बढ़ा रोमांच, ये 3 टीमें बाहर, अब 5 पर लटकी क्वालीफिकेशन की तलवार
क्रिकेट
लाइव टीवी पर हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्या से भिड़े कुलदीप यादव! पाकिस्तान से मैच के बाद ये क्या हुआ? जानें पूरा माजरा
लाइव टीवी पर हार्दिक और सूर्या से भिड़े कुलदीप! पाकिस्तान से मैच के बाद ये क्या हुआ?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर? धमाकेदार जीत से श्रीलंका सुपर-8 में; पथुम निसांका का मैच विनिंग शतक 
टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर? धमाकेदार जीत से श्रीलंका सुपर-8 में; निसांका का मैच विनिंग शतक 
Advertisement

वीडियोज

Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'!
Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'! | Crime News
Bangladesh PM Swearing In: कल नई सरकार का शपथ ग्रहण | Tarique Rahman | New PM | BNP
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News | India Vs Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IND vs PAK मैच पर इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान, 'भारत ने मैच जरूर जीत लिया लेकिन...'
IND vs PAK मैच पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, 'क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है?'
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
शिक्षा
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
ट्रेंडिंग
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget