अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ

Axar Patel Ridiculed Pakistan And Praised Ishan Kishan: टीम इंडिया ने रविवार रात यानी 15 फरवरी को पाकिस्तान को 61 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में जगह बना ली. इस मुकाबले में 40 गेंद में 10 चौके और 4 छक्के की मादा से 77 रन की विस्फोटक पारी खेलने वाले ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान अक्षर पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देने पहुंचे, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 अहम विकेट अपने नाम किए थे. उन्होंने स्वीकारा कि भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान अतिरिक्त दबाव होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सदियों पुरानी प्रतिद्वंद्विता को लेकर बाहर हो रही चर्चाओं पर गौर नहीं करते और चुपचाप अपने काम पर फोकस करते हैं.

मैच के बाद अक्षर ने संवाददाताओं से कहा

अक्षर पटेल ने कहा, ‘हां, दबाव तो होता है, आपके आस-पास के लोग, आपका परिवार या दोस्त इसके बारे में आपसे बात करते हैं. इसलिए हां, एक आम मैच की तुलना में थोड़ा अधिक दबाव होता है. पेशेवर क्रिकेटर होने के कारण हम केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं. हम प्रतिद्वंद्विता के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और न ही इसकी वजह से खुद पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं. हम पाकिस्तान को किसी दूसरी टीम की तरह ही देखते हैं. हम आपस की प्रतिद्वंद्विताओं के बारे में नहीं सोचते. हम सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए, जब भी मैं (पाकिस्तान के खिलाफ) खेलता हूं, तो मैं इसे एक अन्य प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक मैच के रूप में लेता हूं.’

अक्षर ने की ईशान किशन की जमकर तारीफ

अक्षर पटेल ने ईशान किशन की जमकर तारीफ करते हुए कहा, ‘जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की उसे देखते हुए मुझे लगता है कि ये बेहतरीन पारियों में से एक थी, क्योंकि यहां की परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं था. गेंद स्पिन हो रही थी, कुछ गेंदें सीधी जा रही थीं, इसलिए ये आसान नहीं था. बात सिर्फ इतनी है कि घरेलू क्रिकेट में उसका जो फॉर्म रहा है, उसने उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में भी बरकरार रखा और फिर आखिरी मैच में भी अर्धशतक बनाया. जब आपका आत्मविश्वास ऊंचा होता है तो आप अपने बारे में या विकेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते. आत्मविश्वास के साथ-साथ कौशल भी जरूरी है, उसने अपने सारे शॉट एक ही जगह पर नहीं मारे, बल्कि कवर और स्लिप के ऊपर से भी शॉट खेले.