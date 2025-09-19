IND vs Oman Live Score Asia Cup 2025: भारत और ओमान के बीच आज शुक्रवार, 19 सितंबर को लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया लीग स्टेज के तीसरे मुकाबले में अपने पिछले दोनों मैच जीतकर पहुंची है. वहीं एशिया कप में पहली बार खेल रही ओमान की टीम अपने पिछले दोनों मुकाबले हार चुकी है. भारत इस मैच में जीत के साथ सुपर-4 में एंट्री करना चाहेगी. इस मैच के नतीजे से सुपर-4 की टीमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया के पहले ही इस रेस में आगे बढ़ चुकी है.

IND vs Oman, कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत और ओमान के बीच ये मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच अबू धाबी में शाम 6:30 बजे शुरू होगा. वहीं भारतीय समयानुसार ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती.

ओमान की संभावित प्लेइंग इलेवन

आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव और जितेन रामानंदी.