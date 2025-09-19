India vs Oman: भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया, हार्दिक पांड्या के सुपरमैन कैच ने बचाई टीम इंडिया की लाज
Asia Cup 2025, India vs Oman: भारत ने ओमान को 21 रनों से मात दी है. टीम इंडिया ने लीग स्टेज के 3 के 3 मुकाबले जीत लिए हैं. लेकिन ओमान के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया.
LIVE
Background
IND vs Oman Live Score Asia Cup 2025: भारत और ओमान के बीच आज शुक्रवार, 19 सितंबर को लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया लीग स्टेज के तीसरे मुकाबले में अपने पिछले दोनों मैच जीतकर पहुंची है. वहीं एशिया कप में पहली बार खेल रही ओमान की टीम अपने पिछले दोनों मुकाबले हार चुकी है. भारत इस मैच में जीत के साथ सुपर-4 में एंट्री करना चाहेगी. इस मैच के नतीजे से सुपर-4 की टीमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया के पहले ही इस रेस में आगे बढ़ चुकी है.
IND vs Oman, कितने बजे शुरू होगा मैच?
भारत और ओमान के बीच ये मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच अबू धाबी में शाम 6:30 बजे शुरू होगा. वहीं भारतीय समयानुसार ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती.
ओमान की संभावित प्लेइंग इलेवन
आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव और जितेन रामानंदी.
India vs Oman Live Score: भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया
भारत ने ओमान को 21 रनों से हरा दिया है. ओमान के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को खूब थकाया. ओमान एशिया कप में पहली जीत के करीब खड़ा था. 16वें ओवर तक केवल ओमान का एक ही विकेट गिरा था. लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के कैच ने मैच पलटा और भारत ने इस मुकाबले को 21 रनों से जीत लिया.
India vs Oman Live Score: अर्शदीप सिंह के T20I में 100 विकेट पूरे
अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में 1दद विकेट पूरे कर लिए हैं. ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. अर्शदीप के विकेट के साथ ही ओमान का चौथा विकेट गिरा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL