भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है, तीसरे मैच को जीतकर सूर्यकुमार एंड टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी. ये मैच गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम (बरसापारा) में खेला जाएगा. इस ग्राउंड पर भारत ने 1 ही टी20 मैच जीता है जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा है. मैच के दिन शहर में बारिश की संभावना जताई गई है.

देखना होगा कि अक्षर पटेल गुवाहाटी में खेलते हैं या नहीं, जिन्हें सीरीज के पहले ही मैच में चोट लग गई थी. उनकी जगह दूसरे मैच में कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था. जसप्रीत बुमराह को भी इसमें आराम दिया गया था, जिनकी जगह हर्षित राणा खेले थे. बुमराह को तीसरे टी20 में भी आराम दिया जा सकता है. न्यूजीलैंड ने पहली हार के बाद दूसरे मैच में 3 बदलाव किए थे, बावजूद मेहमान टीम रायपुर में बुरी तरह हारी. अब गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो वाला मैच है, क्योंकि टीम इंडिया इसे जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी.

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम का टी20 रिकॉर्ड

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 जीता है और 2 में हार मिली. नवंबर, 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस ग्राउंड पर 5 विकेट से हराया था. 2022 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 16 रनों से मात दी थी. इस ग्राउंड पर खेले गए पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया था.

रविवार को कैसा रहेगा गुवाहाटी में मौसम

भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टी20 गुवहाटी में रविवार, 25 जनवरी को शाम 7 बजे से खेला जाएगा. मैच वाले दिन शहर में बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है. दरअसल मौसम विभाग के अनुसार सुबह 6 से 9 बजे के बीच बारिश होने की संभावना है, वो भी 5 से 10 प्रतिशत. शाम के समय बारिश की संभावना न के बराबर है. रविवार को शाम 6 बजे के समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जो रात 9 बजे तक 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

बरसापारा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

एसीए स्टेडियम की पिच आमतौर पर पाटा होती है, यहां बल्लेबाजों को खूब मदद मिलती है. यहां लाल मिट्टी की पिच होती है. शाम के समय यहां ओस आती है, इसलिए टॉस जीतना दोनों टीमों के लिए महत्वूर्ण होगा. गेंदबाजों को यहां स्विंग मिल सकती है. टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. यहां एक हाईस्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है.