हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड से टी20 सीरीज जीत चुकी है टीम इंडिया, चौथे मुकाबले को लेकर क्या है प्लान

न्यूजीलैंड से टी20 सीरीज जीत चुकी है टीम इंडिया, चौथे मुकाबले को लेकर क्या है प्लान

न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. विशाखापत्तनम में होने वाले चौथे टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की निगाहें अब स्पिनरों से अच्छे प्रदर्शन पर होंगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 27 Jan 2026 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

India Vs New Zealand 4th T20I Match: न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार यानी 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में होने वाले चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी, जिसमें वो स्पिनरों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी करेगी. अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन से भारत ने पहले तीनों मैच जीत कर श्रृंखला अपने नाम कर ली है, लेकिन इस बीच उसके दो प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए.

कुलदीप ने दो मैचों में केवल दो विकेट लिए हैं और वो प्रभावित करने में असफल रहे हैं. उन्होंने प्रति ओवर 9.5 रन लुटाए. पिछले मैच में भी कुलदीप ने तीन महंगे ओवर किए जिनमें उन्होंने 32 रन दिए. जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई और हार्दिक पंड्या की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने कीवी टीम को नौ विकेट पर 153 रन पर रोक दिया था.

कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती पर निगाहें 

कुलदीप इससे पहले वनडे श्रृंखला में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जिसमें उन्होंने तीन मैचों में तीन विकेट लिए थे और प्रति ओवर 7.28 रन दिए थे. चक्रवर्ती को पिछले मैच में विश्राम दिया गया था लेकिन पहले दो मैच में उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं दिखी जिसके लिए वरुण जाने जाते हैं. इस संदर्भ में भारत इस बात पर विचार करेगा कि क्या चौथे मैच में बिश्नोई (गुवाहाटी में 18 रन देकर दो विकेट) को ही टीम में बनाए रखा जाए और कुलदीप को विश्राम देने के लिए उनकी जगह चक्रवर्ती को वापस लाया जाए. भारत ऑलराउंडर अक्षर पटेल की फिटनेस पर भी कड़ी नजर रखेगा, क्योंकि उंगली में चोट के कारण वो नागपुर में पहले मैच के बाद से नहीं खेल पाए हैं. भारत इस श्रृंखला में विश्व कप से पहले गेंदबाजी विभाग में अपने चरम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है लेकिन बल्लेबाजी में फिलहाल उसका कोई सानी नहीं दिख रहा है.

टी20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन 

इस श्रृंखला में भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. तीसरे मैच में तो भारत ने केवल 10 ओवर में ही जीत हासिल कर ली थी. अभिषेक ने 300 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जबकि सूर्यकुमार और किशन ने लगभग 230 के स्ट्राइक रेट को बनाए रखा है. भारत की बल्लेबाजी की आक्रामकता की बानगी पिछले दो मैच आंकड़े पेश करते हैं. भारत ने दूसरे और तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्रमशः 209 और 154 रन (कुल 363 रन) का पीछा करते हुए केवल 25.2 ओवर ही खेले. अगर विशाखापत्तनम की पिच की प्रकृति और ओस के प्रभाव पर ध्यान दें तो इस मैच की कहानी भी अलग नहीं होगी.

भारत के लिए चिंता का विषय संजू सैमसन का खराब फॉर्म

इस श्रृंखला में भारत के लिए चिंता का विषय केवल संजू सैमसन का खराब फॉर्म रहा है. वो तीन मैचों में 5.33 की औसत से 16 रन ही बना पाए हैं जिससे टीम में उनके स्थान को लेकर सवाल उठने लग गए हैं. हालांकि तिलक वर्मा की चोटिल होने के कारण बाहर होने से टीम प्रबंधन संजू को खुद को साबित करने के लिए एक और मौका दे सकता है. टीम प्रबंधन संजू को तीसरे नंबर पर भी उतारने का विचार कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो अभिषेक के साथ किशन पारी की शुरुआत करेंगे.

टी20 सीरीज में महंगे साबित हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाज

वनडे श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड के लिए टी20 श्रृंखला में अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं रहा. उसके बल्लेबाजों ने कभी-कभार अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का जवाब देने में विफल रहे. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जेकब डफी उसके सबसे किफायती गेंदबाज हैं जबकि उनका इकॉनमी रेट 10.30 है. उसके अन्य गेंदबाज मैट हेनरी (13.80), काइल जैमीसन (14.20), मिचेल सैंटनर (13.14) और ईश सोढ़ी (12.50) भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं.

 डैरिल मिचेल को बल्लेबाजी में भेज सकते हैं ऊपर 

न्यूजीलैंड इस मैच में शानदार फॉर्म में चल रहे डैरिल मिचेल को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेज सकता है. मिचेल ने वनडे श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी लेकिन टी20 श्रृंखला में उन्हें निचले मध्य क्रम में भेजा गया जिस पर सवाल उठने लग गए हैं. न्यूजीलैंड को अगर विश्व कप से पहले जीत दर्ज करनी है तो उसके गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा. उसके लिए ये महत्वपूर्ण विभाग चिंता का विषय बना हुआ है.

टीम इस प्रकार हैं:

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, लॉकी फर्ग्यूसन, इश सोढ़ी, टिम सीफर्ट.

मैच शाम सात बजे शुरू होगा.

Published at : 27 Jan 2026 01:49 PM (IST)
Kuldeep Yadav Abhishek Sharma Varun Chakravarthy Cricket News IND VS NZ
